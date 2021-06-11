台灣疫情｜江啓臣「五問」高端疫苗：對變種病毒有防護力嗎？

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-06-11 11:36

台灣的高端疫苗於周四（6月10日）公布二期試驗解盲結果，表示解盲結果合乎預期，將申請緊急授權（EUA）。不過，當日台衛福部長陳時中在台灣立法院接受立委質詢，被國民黨立委賴士葆問到台產疫苗採購價格時，鬆口說「比較貴」。

高端疫苗6月10日公布二期試驗解盲結果，表示解盲結果合乎預期。（Facebook: 高端疫苗藥物臨床試驗資訊）

綜合台媒報道，輝瑞疫苗在美國的定價不到新台幣550元（約合19.5美元），而陳時中鬆口台產疫苗採購可能會高於新台幣750元。輝瑞強調19.5美元的採購價格僅限美國當地，不過其他國家在洽詢時，也會依照需求跟議價能力進行談價。不論如何，輝瑞的價格都會低於陳時中鬆口而出台產疫苗的採購價。

對此，賴士葆在質詢直嗆陳時中，陳時中自己坦承台產疫苗因為沒做第三期試驗，因此拿不到國際認證，相對於國外疫苗，蔡英文政府顯然是用比較貴的價格，買到只有二​​期試驗的疫苗，「價格提高，標準降低，很怪」。

此外，根據台灣衛福部提供給台灣立法院的資料，內容顯示「重組蛋白技術」會較「難以應付新冠病毒的突變」，恐衝擊台灣民眾接種台產疫苗意願，但陳時中緩頰「會隨狀況調整策略」。

江啓臣表示，台產疫苗取得進展固然值得高興，但仍有諸多疑問待釐清。（吳逸驊／多維新聞）

就在高端疫苗公布解盲結果後不久，國民黨主席江啓臣發文提出五問。他先表示疫苗是戰略物資，能夠有自我研發、在地生產疫苗的能力，對國家安全有長足的利益。國民黨欣見台產疫苗的發展，跨過一個重要里程碑。

江啓臣説，高端解盲的實驗數據，顯示該疫苗能顯著提升接種者抗體濃度；且近四千人的二期試驗，已能排除千分之一機率的安全風險。這本身是值得台灣民眾高興的事。不過在大規模推廣前，台人仍有許多疑問等待回答。

他質疑，一是高端疫苗何時會做三期試驗，如何做？何時能得到國際認證；二是高端疫苗的防護力，與國際上的主流疫苗對比如何；三是施打高端疫苗，是否仍存在罕見但嚴重的健康風險；四是面對新型變種病毒，高端疫苗是否也能有足夠防護力；五是政府對高端的採購價，相對於其他疫苗是否合理？

江啓臣強調，疫情肆虐下，台灣民眾急需疫苗，但需要的是「安全、有效，獲得國際認證」的疫苗。政府不能急就章。前述五點疑慮，期待能盡速釐清，民眾才能真正對高端疫苗感到放心，甚至驕傲。