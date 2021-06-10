台灣疫情｜英國毒株釀大爆發　變種病毒是兩岸疫苗的最大隱憂

撰文： 廖士鋒 最後更新日期： 2021-06-10 21:30

台灣廠商研發的疫苗陸續解盲在即，蔡英文政府亦大有廣打疫苗的雄心，但以目前台灣取得的幾款疫苗來説，其對於當下的各類型變種病毒，卻幾乎都有保護力不足的可能性，針對施打疫苗的「預後」，其實也涉及台灣到底能否藉由施打疫苗以構建羣體防護力的核心問題。

細數台灣已擁有、將擁有的疫苗款式，除了英國AZ疫苗為大宗外，另有少量的美國莫德納疫苗以及台灣即將解盲的高端、聯亞兩款自研疫苗；而廠牌不明的美國援贈75萬劑疫苗，可能是嬌生或者輝瑞（BNT）。目前台灣政府已通過莫德納、AZ疫苗緊急授權、預計將盡速核准輝瑞BNT與嬌生疫苗。

從載體類型來看，AZ與嬌生疫苗均屬於腺病毒疫苗、高端和聯亞屬於蛋白質次單元疫苗、莫德納則是mRNA疫苗，它們使用的載體、蛋白以及抗體機制不盡相同，雖然都對新冠肺炎的重症具有保護效果，但是如今肆虐全球的病種病毒株，還能具有多少效力，則引起許多擔憂。

世衞組織公佈的變種病毒新名字，已經刪除地域性名稱。（世衞組織官網）

例如，英國變種病毒「Alpha」、南非變種病毒「Beta」、巴西變種病毒「Gamma」、印度變異株「Delta」目前仍在國際上肆虐，其中造成此波台灣疫情本土大爆發的元兇，根據台衞福部的研究，就是「Alpha」病毒株。

然而，台灣現有的疫苗對各種類型病毒株的效力，其實沒有被蔡英文政府完整重視，就AZ疫苗來説，南非金山大學（University of the Witwatersrand）一項針對2,000人的實驗數據顯示，該疫苗對「Beta」病毒的防護力降到10%左右，等於幾乎沒有防護力，但是對於這個研究成果，台灣疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳僅表示「樣本數沒有很大，所以統計上值得斟酌」。

而嬌生疫苗也在後續實驗中，發現對於變種病毒的保護力下滑，根據台灣生技媒體「GENET」的彙整，原先保護力72%的嬌生疫苗，在「Beta」變種病毒面前只有64%保護力、在「Gamma」變種病毒前則降到61%，差異顯著。

至於被認為最能夠抵禦變種病毒的輝瑞BNT疫苗，經以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）與以色列最大醫療提供商「克拉利特」（Clalit）觀察近800名COVID-19採檢陽性者後，則發現接受1或2劑輝瑞BNT疫苗者，「Beta」感染率是未接種者的8倍，分別是5.4%與0.7%，易言之，該疫苗對南非變種病毒仍較無防護力。

高端疫苗已在6月10日傍晚進行二期解盲，將申請緊急授權使用。（Facebook@高端疫苗藥物臨牀試驗資訊）

其實不只是歐美疫苗，就連同樣已取得世衞（WHO）緊急授權的中國大陸國藥跟科興疫苗，在變種病毒肆虐下，也都呈現效用降低的情況，以國藥疫苗2020年在中東各國臨牀試驗的結果，旗下兩款疫苗分別達到72.8%和78.1%，但近日在中東的大規模施打後，仍發生保護力下滑的情況，迫使巴林跟阿聯酋酋等國追加BNT或者是國藥疫苗作為的第三劑。中國大陸防疫專家鍾南山也坦承，目前面臨的最大問題就是變種病毒，大陸正在全力研發能夠對抗變種病毒的疫苗。

最後，與台灣即將二期解盲的高端、聯亞疫苗使用同類型載體的美國NOVAVAX疫苗，雖然對原始病毒株的防護力達96.4%。但納入「Alpha」病毒株之後降為89.7%、若是以南非臨牀試驗結果，則保護力驟降到48.6%。

總而言之，直到目前為止，蔡英文政府仍未對即將許可或已許可的疫苗，公佈對變種病毒的防護力，這事關重大，畢竟按台灣疫情指揮中心的規畫，大規模施打在即，若注射的是無法高度預防變種病毒的疫苗，則一旦諸如Beta、Gamma等變種病毒侵入台灣，勢必會有讓疫情雪上加霜。