台灣疫情｜昨增1宗美國輸入　患者四月完成接種輝瑞BioNTech疫苗

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-11 15:32

台灣的新冠肺炎疫情持續，昨日（10日）新增的3宗境外輸入個案中，有1宗是由美國返台的台灣居民，該宗個案早於4月就已在美國完成接種2劑輝瑞BioNTech疫苗。 中央流行疫情指揮中心表示，該宗個案是台灣首宗接種輝瑞BioNTech疫苗後染疫個案，呼籲民眾接種疫苗後仍需落實防疫規定。

四旬台灣婦美國打2針輝瑞疫苗返台後確診。（Twitter@BioNTech_Group）

據《中央社》報道，該宗個案是40多歲的女性，她曾於4月9日與4月30日在美國接種2劑輝瑞BioNTech疫苗，並於6月3日持核酸檢測陰性證明，由美國搭乘飛機返台。個案入境台灣後，返回家中進行居家檢疫，於6月7日出現咳嗽、流鼻水等症狀但未有就診；6月9日，其同住家人出現發燒症狀，經檢測後確診為新冠肺炎，故同日安排個案採檢，並於翌日確診，成為台灣首宗接種輝瑞BioNTech疫苗後染疫個案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案早在台灣爆發本土疫情前就完成2劑疫苗接種，應該非專門赴美接種疫苗。羅一鈞又指，即便完整接種2劑疫苗後14天，仍有機會染疫，但因體內病毒量比較低、傳染力也比較弱，已有一定保護力，因此大多為無症狀或是輕症，也不太容易出現重症、死亡的狀況，可見疫苗接種的重要性。

此外，南投縣政府昨日宣布新增的新冠肺炎確診中，有2宗為夫妻關係，妻子4月底在美國完成接種2劑輝瑞BioNTech疫苗後，於6月3日返台，並進行居家檢疫，她的丈夫於6月9日出現發燒、喉嚨痛等症狀，隨後經檢測，2人均為陽性。南投縣衛生局長黃昭郎表示，當局目前懷疑確診妻子是在美國感染到病毒再傳染給先生，目前正在進行疫調中。