台灣疫情｜累計385人染疫亡　蔡英文駁斥炒股質疑：沒買高端股票

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-06-11 16:33

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，截至6月11日，台灣本土確診案例數累計已達1萬1,294例，另有385例死亡。蔡英文接受電台訪問時表示，目前為止，台灣疫情控制在一個程度，沒有其他國家大規模擴散的狀況發生。 她指出，因為美國、日本的幫忙，台灣6月將到手200多萬劑新冠疫苗，7月的供應會更穩定；而台產疫苗雖然很多人期待，但還是要讓科學、數據説話，政府立場清楚，一定會用國際標準，確保疫苗安全且有效。

蔡英文表示，台灣從5月開始疫情加劇，政府宣布三級緊戒讓民眾生活不便，她感到非常過意不去，新冠肺炎的確診者跟死者都是家人，她也非常不忍心，希望所有人團結一致，將這波疫情控制住。

她提及，風險最大的族群是老年人跟慢性病患者，為了保護這些人，政府做出一些限制，而在大家的配合下，「現在疫情控制在一個程度」，不像一些國家控制不好，出現大規模擴散的狀況，台灣沒有這種狀況，她感謝全民的配合。

蔡英文指出，政府採購疫苗有「超前部署」，自2020年開始就跟國際各大藥廠聯繫，陸陸續續購買2,000萬劑疫苗，這些疫苗在簽約時都還在開發狀態，因為台灣必須要搶時間，不能等到開發完之後才和藥廠簽約。她表示，目前各大藥廠可以提供的疫苗數量，跟各國需求差距很大，導致各國都在搶購疫苗，而台灣雖訂購了2,000萬劑，但疫苗有一定的效期，不能一次全部進來，必須分批進貨。

蔡英文表示，因為美日的幫忙，台灣6月將到手200多萬劑新冠疫苗，7月的供應會更穩定；而台灣「國產疫苗」，一定會用國際標準，確保疫苗安全且有效。（台灣總統府）

蔡英文認為，供應台灣的阿斯利康（AZ）疫苗，主要由泰國生產，但現在泰國疫情加劇，因此生產的疫苗會優先給泰國內部使用。另一個大生產地是印度，但印度疫情也出現很多問題，導致台灣6月疫苗供應吃緊，所以台灣緊急和美國、日本商量，能否將現貨緊急供應台灣，現階段全世界疫苗現貨都不多，剛好美國、日本有一些可以幫助台灣。

蔡英文指出，因為美國、日本的幫忙，加上台灣跟其他疫苗廠購買的疫苗，大約在6月底、7月初到貨，總計6月約有200多萬劑疫苗，「一個月有200萬劑疫苗算還不錯」，下個月的供應會更穩定。她表示，6月的這200多萬劑疫苗，會優先給防疫人員、醫護人員、老年人優先施打，進入7月後，會開始對一班民眾施打疫苗，到時候疫苗的數量會比較穩定。

醫護人員等候施打莫德納（Moderna）疫苗。（吳逸驊／多維新聞）

蔡英文呼籲，等到疫苗登記系統出來後，希望民眾就先去登記，「輪到你，就去打」，並維持勤洗手、戴口罩等防疫措施，她也呼籲民眾去傳統市場買菜時，一次多買一些，減少出去的風險，「這個是我很煩惱的事情，希望大家去菜市場買菜要小心一點，那是人跟人接觸最多的地方」。

至於台產疫苗的炒股質疑，蔡英文重申，她個人沒有在買股票，財產在就任台灣總統前就信託了，家裏的人也沒有買「高端」股票，「外面説炒股真的是抹黑」，大家彼此間或許政治立場不同，但防疫是全民的事情，不應該有過度的政治操作，否則「對國家或防疫都不好」。

她也提及，這陣子抹黑、假消息實在多，連日本這次有情有義相助台灣都被操作，她強調，日本是把所有的現貨都給台灣，不是台灣自己説要多少日本再給多少，且日方還説若台灣後續有需要幫忙的，都可以討論。不過蔡英文認為，日本並非擁有無限的能量，還有其他外國朋友需要幫助，國內的生產量能也是一件必須要考慮的事情。

有關最近外界對台產疫苗的各種説法，蔡英文説，「高端疫苗」解盲結果已經出爐，下階段將進入審查階段，雖然很多人對這款疫苗抱有很高的期待，但呼籲大家，在審查階段還是讓科學、數據説話，政府的立場清楚，就是疫苗一定要安全、有效，一定用國際標準審查，替民眾把關，「大家不用懷疑」。

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