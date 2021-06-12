台灣疫情｜累計411人染疫亡致死率3.2%　龍應台批掌權者態度傲慢

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-12 18:09

台灣的新冠肺炎疫情嚴峻，截至周六（12日），全台累計死亡個案已達411宗，致死率為3.2％。 台灣前文化部長、作家龍應台周五（11日）在Facebook發文抨擊當局對待疫情「強硬傲慢」、「居高臨下」的態度，並寫下感慨稱「為那死得不知所以的同胞，為那被剝奪了死別最後一個溫暖擁抱的家人，我心沉痛。」

台灣民眾接種新冠疫苗（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

中研院院士、台大醫學院教授陳培哲近日在接受訪問時表示，如果篩檢出新冠肺炎的高齡患者、糖尿病、腎臟病等慢性病者，立刻打新冠單株抗體，可以減少5到6成死亡率，「那些生命是可以挽救的」。他還稱，如今台灣疫苗要靠人家施捨，美國過剩的施捨你一點，日本不要的施捨你一點，再把台灣半生不熟的拿出來，「這樣對得起台灣人民嗎？這不只傷害人民的健康也傷害了人民的尊嚴。」

卸下文化部長頭銜回歸寫作，並依據台灣屏東縣潮州鎮的龍應台，周五在Facebook上轉載陳培哲接受訪問的新聞，並指「河裏撈上來的、廁所裡發現的、陋巷公寓裡無聲無息的遺體」，全部成為官員嘴裏一個號碼和案例。「當他堅持每天用『公務常態』的語調報告，每天把它正常化，久而久之，他就讓大眾習慣而接受，麻痹掉心裏的刺痛和驚駭。」

相關圖輯｜卸下文化部長頭銜的龍應台開始鄉居生活（點擊放大）

龍應台又表示，當局對每一個孤獨猝死的「案例」，都要透露一些前置「形容詞」：猝死「案例」有多種慢性病，猝死「案例」肥胖，猝死「案例」喝酒等，暗示的意思就是：「他本來就該死，不要只怪新冠病毒。」

龍應台還稱，政府對同胞死亡的態度讓她寢食難安。「那種掌權的強硬傲慢，那種慣性的居高臨下，那種認為所謂「國家戰略」高於「庶民生命」的理所當然的霸道，令人駭異；這權力的傲慢、聲調的居高臨下、以生命為政治代價的權術，我們並非不曾見識過，但絕對不是在一個民主政府。」

她強調，台灣人民的公民素養非常高，這絕對不是台灣人對民主政府的期待。「為那死得不知所以的同胞，為那被剝奪了死別最後一個溫暖擁抱的家人，我心沉痛。」