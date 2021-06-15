新冠肺炎｜台媒指菲律賓欲取得台產疫苗　菲方否認採購

撰文： 楊永年 最後更新日期： 2021-06-15 19:30

台產疫苗取得國際認證出海的機會渺茫，難關重重，台灣中央流行疫情指揮中心試圖研究以「免疫橋接」的方式取代臨床三期，協助台廠降低取得EUA及國際認證的難度，但由於免疫橋接的認定方式在世界衛生組織（WHO）內部分歧極高，以此作為疫苗的最終認可方式，同樣在台灣內部引發許多爭議。

高端疫苗日前通過臨床二期的期中報告解盲，欲向台灣食藥署申請EUA，並且透過免疫橋接的方式取得國際認證。圖為台灣副總統賴清德參訪高端疫苗公司。（台灣總統府提供）

台媒《鏡周刊》在6月15日以獨家爆料的方式，稱東南亞至少有五個國家已向台灣的疫苗廠洽談合作，並且指出菲律賓的食品藥物管理局以來函表示，有意直接採台灣的EUA標準，只要任一台產疫苗通過台灣食藥署的EUA審查，將同意在不進行臨床三期的情況下，在菲律賓國內進行施打。

《鏡周刊》的報道也指出，包括越南、印尼、馬來西亞及泰國等，也與高端疫苗接洽臨床實驗、採購等事宜，表示印尼傾向讓高端疫苗在當地進行至多數千人規模的小型實驗，在採取免疫橋接方式驗證效力，而越南的國家衛生暨流行病研究所也與高端疫苗簽署了合作備忘錄（MOU），並且還指稱印尼、馬來西亞及泰國也加快了洽談的腳步。

報道稱，東南亞國家願意與台廠洽談，以及採用台灣標準，是因為這些國家疫情延燒的同時也搶不到國際大廠的疫苗，另一方面冷鏈及運輸技術對這些國家也是難題，並指出東南亞與台灣的人種相近，更利於研發適合亞洲人的疫苗。

不過上述説法也很快遭受台、菲雙方否認，台媒《中央社》報道，台灣中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥6月15日表示，高端疫苗及聯亞生技接在尋求臨床三期實驗的合作國家，對於這些國家是否比照台灣的EUA讓民眾接種，要請台灣食藥署再做了解確認。隨後台灣食藥署署長吳秀梅表示，未收到菲律賓的來函，並表示會在向台灣的疫苗業者；了解是否收到來自東南亞國家的函件。

菲律賓媒體ABS-CBN表示，菲律賓官方並沒有意願使用台產疫苗，也未曾發函給台灣的官方機關。（ABS-CBN截圖）

而菲律賓最大的媒體「阿爾託廣播系統－紀事廣播網」（ABS-CBN）亦於6月15日發布新聞，指菲律賓的總統府發言人哈里羅克（Harry Roque）明確否認《鏡周刊》報道所指發函給台灣官方一事。菲律賓政府跨部門抗疫工作小組執行長加爾維茲（Carlito Galvez Jr.）也否認要向台灣取得更多新冠疫苗。

越南官方於2020年與高端疫苗雖有合作協議，但在越南疫苗開發進展較領先的情況下，是否仍願意採用台產疫苗，不無疑慮。（高端疫苗官網）

另越南本土的疫苗廠商Nanogen自制的新冠疫苗Nanocovax亦於五月開始進行臨床三期實驗，據悉至6月份受試人數已達到1萬3,000之譜，該款疫苗與台灣的疫苗廠同採蛋白質次單位技術，一劑成本約為5.2美元左右，不但進程遙遙領先，每劑成本也遠較台產疫苗來得低。因此，越南政府若有意願採購台產疫苗，稍微令外界難以想像。