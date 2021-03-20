鮭魚之亂｜不急改回原名有新優惠　高雄薄餅店免單雲林送真鮭魚

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-20 17:40

台灣知名壽司店「壽司郎」的優惠活動意外引發改名風潮，全台各地都傳出有人改名成「鮭魚」（三文魚）去免費吃壽司。 日本傳媒報道，壽司郎未來正考慮再接再勵，推出類似的「鮪魚」或「鰻魚」活動。

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據此前壽司郎提供的數據，活動雖然只持續兩天，但已服務超過1000桌次顧容，以平均每桌8000元（新台幣．下同）的金額計算，活動期間的費用高達800萬元。不過這筆「廣告費」似乎相當值得，「鮭魚之亂」在中港台三地都引起強烈哄動，甚至連外國傳媒都有報道。台灣壽司郎接受日媒訪問時就透露，公司正在評估今次活動的效益，未來可能還會推出類似的活動。

新北一名市民的新名字包含有其他名貴海鮮，或者日後就能夠憑此「一勞永逸」。（網上圖片）

有趣的是，雖然壽司郎的活動已經完結，但台灣不少行業仍在借助「鮭魚之亂」宣傳自家產品，「鮭魚人」不急著要改回原名。例如高雄左營區一間披蕯連鎖店，就宣布在3月20日至21日，凡是姓名中有「鮭魚」的人可享有披薩整桌免費，一桌最多4人，呼叫尚未改名的「鮭魚人」趕緊來品嘗美食。

雲林縣口湖鄉台灣鯛生態創意園區亦有「跟風」，推出「鮭魚」名字換真大鮭魚活動，截至周六（20日）中午共有5名「鮭魚人」各換走一條重約五六公斤、價值約3000元大鮭魚，當中包括有險些無法改回原本「張鮭魚之夢」。業者王益豐直言，社會對有許多人為免費吃壽司而改名有兩極看法，但就商業角度來看是不錯的行銷模式，公司本身有進口挪威鮭魚，搭上風潮獎勵有勇氣改名的人，順勢宣傳好食材。

（綜合報道）