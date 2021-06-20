台灣疫情｜懷孕護士遭確診者嘔吐物噴濺染疫　病情惡化急剖腹產子

台灣新聞
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台北市立聯合醫院陽明院區日前收治一名確診病患，因在插管急救時，急診醫護遭病患嘔吐物噴濺而染疫，其中一名為懷胎30周的護理師，16日傳出病情惡化，出現發燒40度、雙肺浸潤，據了解，主治醫師評估其狀況「已到臨界點」，當天緊急剖腹產子；陽明院區表示，該護理師目前狀況穩定，孩子也無染疫。

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陽明院區醫務長何清幼表示，該護理師6月2日因緊急未確診病患插管而染疫，因懷胎30周未接種疫苗，確診後醫院即刻提供最妥適的安置及治療，護理師在治療期間，初期沒有症狀，但16日出現咳嗽、喘等狀況，院方與護理師討論後，即刻協助轉院至台大醫院治療。

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何清幼說，孩子出生後，經採檢證實沒有被傳染，護理師目前狀況也很穩定；陽明院區院長黃實宏表示，醫院會持續關心，並聯繫該護理師及其丈夫，由於孩子被迫早產，必須使用保溫箱，加上奶粉、尿片及早產自費藥物，能理解家人擔憂費用問題，其護理師是因公確診，醫院一定會全力協助，請家屬不用擔心。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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