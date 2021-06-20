台灣疫情｜疫苗到貨數量增加　政府擬開放65歲以上長者、孕婦施打

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-06-20 17:46

美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗今天（20日）抵台，台灣的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗量大增。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周日（20日）公布三大未來施打方向，研擬開放65歲以上長者、孕婦施打，也將擴大第7類接種對象名單。

台灣疫情自上月以來升溫，疫苗需求大增，大量阿斯利康（AZ）及莫德納（Moderna）疫苗6月起陸續抵台。中央流行疫情指揮中心記者會上，有傳媒問及，現在台灣擁有的莫德納疫苗預計約有274萬劑，再加上還有41萬劑莫德納疫苗將於近日抵台，莫德納疫苗數量已超越阿斯利康疫苗，未來將如何規劃接種方向。

台灣疫苗施打陸續進行。（中央社）

自本月15日起，全台正式擴大接種疫苗，開放75歲以上長者、長照機構住民、洗腎患者等對象接種。陳時中表示，美國政府伸出援手贈送的250萬劑莫德納疫苗，因為數量很大，確實可以再往下開放優先名單對象接種，包含65歲以上長者等，孕婦也在這一波開放名單考量範圍。

另外，陳時中提到，將再擴大第7類「維持國家安全及社會機能正常運作者」名單。指揮中心發言人莊人祥表示，現階段傾向將「65歲以上長者」列為第8類對象，孕婦接種順位仍待討論，預計最快本週由傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）開會討論。

有醫師呼籲，開放長者選擇莫德納疫苗。依照臨床試驗數據，莫德納疫苗可接種於18歲以上民眾，陳時中說，莫德納疫苗沒有限制年齡層，未來基本上施打對象可根據接種優先次序選擇想要施打的疫苗。但考量各縣市冷鏈情況差異，各地莫德納疫苗及AZ疫苗分配數量可能不同。

台灣是否預計開放莫德納疫苗及AZ疫苗混打也備受關注，陳時中僅表示，確實部分國家已經開始執行混打策略，台灣會持續密切注意混打政策相關發展。