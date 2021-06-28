專訪│台灣前駐港代表鄭安國：無法名正言順駐港　效率會緩慢許多

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-06-28 18:30

近一個月來，港澳政府接連暫停運作駐台辦事處，台灣多名駐港官員因簽證未獲港府續簽而返台，蔡英文政府痛批港府要求簽「一中承諾書」，是打壓「國格」。對此，台灣前駐港代表鄭安國接受《多維新聞》訪問時指出，近來兩岸關係波濤洶湧，再加上港版國安法的實施，台港關係自然更是不可能風平浪靜。未來端看兩岸當政者智慧，否則衝突必然難免。內容稍經編輯後於《香港01》轉載。

前台灣駐港代表鄭安國。（Facebook@鄭安國）

面對7名駐港人員被迫返台，台總統府、行政院、陸委會此前同聲痛批，「一中協議書」是逼使台方承認中國對台灣的主權。對此，1995年起擔任中華旅行社總經理（即當時台灣駐港代表）4年多的鄭安國接受多維新聞訪問時指出，「香港回歸後，港府對我方亦未提出遵守一中原則的要求，更從未要求實質簽署。我想最主要是當時的兩岸關係有九二共識為基礎」。

關於外界擔憂駐港官員7月將「歸零」，駐港辦運作是否「名存實亡」，鄭安國則表示，當地僱員沒有法定職權，所以他所執行的公權力，除了一般性不涉及政治公權力的事務，其他都必須報回台北所屬的政府機關核定，才能執行，所以「在效率方面會緩慢許多」。

不過，難道沒有駐派官員才能處理的業務嗎？鄭安國強調，僱員代理只是代為處理在香港這一段流程，就是會比較慢，並沒有只有駐港官員或僱員才能處理的業務。

他説，因為所有駐港機構的業務，它在台北的上級機關都可以處理，也有權處理，駐港機構的官員或僱員，可因上級機關或有職權的上級官員授權處理業務。例如發給港人赴台的入出境證，如果沒有足以影響其到台灣的負面政治、法律性的訊息，就可由僱員徑行核發。

另外，機構人員在香港參加對外活動，如果這些活動是以往慣例都可以參加的，那現在如果活動性質沒改變，也可自行評估若對台灣沒有負面影響，就可以參加。鄭安國説，「當然以上兩項先行報備也是合理的」。

台陸委會主委邱太三此前在記者會強調，若北京持續軍事威嚇、打壓台灣國際空間，兩岸關係的冬天會冰封更久。圖為邱太三出示港府要求籤署的「一中承諾書」。（Youtube@陸委會）

至於台灣駐港辦是否可能退回以「中華旅行社」名義運作？鄭安國指出，所謂「中華旅行社」模式，是外界對「中華旅行社」這個名詞的誤解，其實在1960年代就存在的「中華旅行社」，實質上就是中華民國外交部駐香港辦事處，只是當時港英政府只同意中華旅行社的名稱。其主要幹部都是台官員，所以無所謂退回「中華旅行社」模式，關鍵在於它是否有代表政府的職權與功能。

他強調，「如果無法名正言順的派駐香港，只代表台港關係或兩岸關係倒退，絕對沒有影響中華民國的主權，所以沒有主權倒退的問題」。

針對未來的台港關係與兩岸關係，鄭安國則表示，兩岸是台港的上位關係，兩岸關係近來波濤洶湧，再加上港版國安法帶來香港的鉅變，台港關係自然不可能風平浪靜。

他感嘆，二三十年前，兩岸關係不順暢的時候，香港與澳門其實還有聯結兩岸的一些作用，後來台港關係有「九二共識」為基礎，更在兩岸關係發揮了相當的功能，現在兩岸關係降到冰點，再把台港關係切斷，對兩岸關係來説，更是惡性螺旋下降，不管是對北京，以及對台灣都是非常不利的。

大陸火箭軍此前用閩南語説唱警告台獨分裂勢力。（微博@東風快遞）

此外，蔡英文政府藉此機會對大陸表明堅拒「一中」，北京勢必加大打壓力度，兩岸是否正走向了更難以回頭的衝突？鄭安國表示，「這要看兩岸當政者的智慧，否則是必然難免的」。