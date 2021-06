防止競爭變災難　北大學者王緝思：台海和平是中美共同利益

美國知名刊物《外交事務》(Foreign Affairs)在最新一期刊登了北京大學國際關係學院教授王緝思的文章,針對美國與中國之間的關係發展,從幾個面向進行剖析,也提及了台海和平對中美雙方的利益所在。

在這篇名為《反華陰謀?北京眼中的新華盛頓共識》(The Plot Against China? How Beijing Sees the New Washington Consensus)的文章中,王緝思首先強調,美國與中國正在捲入場比冷戰在內的現代史上其他競爭都更為持久的競爭,而美國已經決定對中國採取對抗性的姿態,這種「新華盛頓共識」,許多美國政要認為是中國所迫。