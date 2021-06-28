台女高雄派出前拍裸照匿名上載至Twitter　掌鏡者竟是男警員

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-06-28 19:45

台灣一名崔姓女子昨日（27日）凌晨在高雄一警局門前拍攝近乎全裸的照片，並匿名「女王」上載至Twitter標記「高雄露出」。警方追查後，今日（28日）拘捕崔女及林姓男攝影師，竟發現林男是台中市某警局警員，且兩人並非首次拍攝及上載裸照。

《聯合報》報道，林男上周六（26日）從台中到高雄找崔女，兩人先前往三民區內某間旅館，直到昨日凌晨2時45分，林男帶着僅身穿風衣的崔女徒步走到三民一警分局哈爾濱街派出所側邊，女方拉開風衣，林男則用手機拍攝，過程幾乎不到10秒。事後，崔女在Twitter上載照片，並標記「高雄警局露出」、「高雄露出」。

崔女供述稱，身上衣服被大雨淋濕，與林男是網友，當天是飲酒後一時興起所拍，並就事件致歉；林男則稱未料對方會將照片上載至社交平台，對此十分後悔。經查，崔女上周四（24日）曾在台中市西屯區街頭拍攝裸照、影片並上載Twitter，林男其後承認，崔女上周四上載的裸照同樣由他掌鏡。

據查，崔女在Twitter上自稱「調教女王」，頻繁發布鹹濕、裸露的相片、影片並公開予網民觀看，又寫下「女王台中露出大挑戰（番外篇）」、「女王的霸氣與自信」、「台中露出」、「馬路露出」等關鍵字。其中，她上周四上傳的裸照，拍攝於台中市西屯區朝富路、市政路一帶，最終引起台中市警局關注，後續調查。

台中市警局稱，已對林男記過處分，並列管加強輔導、管考，將與崔女一併依妨害風化罪，函送台中地檢署偵辦。