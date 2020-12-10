廣西女裸露下半身公共場所拍照　心理專家：虛榮心強欲獲知名度

內地網傳日前有女子下半身裸露，在廣西南寧市街頭和公園取景拍照。事件引起爭議，有市民認為拍攝相關圖片不僅影響自己，更會影響南寧市的形象。 目前，當地警方已介入調查。

內地傳媒報道，網傳3張圖片中，其中一張的拍攝時間為清晨，地點是在南寧市民族大道航洋國際附近的人行天橋上，其餘2張的拍攝地點位於南寧市南湖公園內。圖中女子裸露下半身，背對鏡頭，從其體態顯示應該是同一人，但均沒有明確的拍攝時間。

圖片在網上引起大量網民轉發。對此，南寧市民李女士認為，該女子用「無下限」的方式來博取眼球，最終只會傷害自己，更會被貼上低俗的標籤，希望對方身為女性要更愛惜自己的身體、保護自己的名譽。

有心理專家表示，被拍攝者可能虛榮心很強，喜歡獲得他人的欣賞和讚賞，有極強的表現欲。同時，當中可能有利益驅使，該女子或想通過上述方式獲得知名度，從而在網上直播中獲得利益。

廣西尚盟律師事務所秦達輝稱，圖中女子在公共場所裸露身體，可能會涉及《治安管理處罰法》中故意在公共場所裸露身體的規定，或面臨最高10日的拘留。若涉及有團隊在背後操作，在網上散播不雅圖片，則可能涉嫌傳播淫穢物品罪，或面臨有期徒刑，拘役或管制。

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內地近年傳出多宗因拍攝不雅照片而被拘留及罰款事件，包括去年12月31日，一名女模特兒在南寧市鳳嶺兒童公園娛樂設施上拍攝裸照及短片，攝影師隨後將裸照及影片上傳到微信朋友圈，兩人最終被警方依法行政拘留；今年11月，曾在故宮拍攝人體照片的攝影師王某，因販賣淫穢物品牟利，被江蘇省無錫市梁溪區人民法院判處拘役3個月，罰款5000元（人民幣）。

（綜合報道）