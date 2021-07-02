中共百年｜國民黨江啟臣：連戰洪秀柱祝賀　是以「個人」關心兩岸

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-07-02 14:20

7月1日適逢中國共產黨建黨百年，根據官方新華社報道，前國民黨主席連戰、洪秀柱等人紛紛給予祝賀，國民黨則未予中共賀電。 國民黨主席江啟臣7月1日上午出席捐贈醫療物資活動時對此表示，不管連戰或洪秀柱祝賀，相信都是以個人關心兩岸目前的狀態，並對於兩岸目前關係不佳，甚至對兩岸憂心的態度來做表達，希望盡個人能力協助改善兩岸關係。

至於有關中共建黨百年，國民黨未發賀電，江啟臣説明，過去兩黨間沒有發賀電的慣例，任何一個百年政黨都有追求跟堅持的價值理念，而不是短暫表面形式，此時此刻對於兩岸政黨來講更重要的，應該要追求台海和平穩定、兩岸繁榮發展、以及人民的自由平等，並找回對話基礎與交流的管道，為人民解決問題，這應該才是兩岸政黨應該要共同努力的目標。

台灣媒體追問，連戰和洪秀柱在擔任國民黨主席時，是否有以個人名義發賀電？江啟臣回應，據他的了解並沒有，過去不管是國民黨125年黨慶、120年黨慶，或是共產黨90年黨慶、95年黨慶，都沒有。

此外，對於國民黨未發賀電，前國民黨主席朱立倫上午在前往「新北市汽車貨運商業同業公會」，致贈防疫物資給物流業者、運將，受訪表示國民黨是百年歷史的政黨，當然應該要有正式談話。對年輕人來講，最強調的就是兩岸能夠尊重、友善、包容，也希望中國大陸是個富而有禮的社會、強而仁義的國家、更是多元包容的民族，既然要相互尊重、友善包容，就希望能夠「求同尊異」。任何擴大沖突、製造矛盾都是不必要的，台灣要「知中懂陸」，對岸也應「知台懂台」和下一代的想法，只有相互尊重與瞭解，才有和平的未來。