日本旅客朝聖大讚「噁心得可愛」　台北車站鳥人雕塑被撤民眾淚別

台北車站標誌性的裝置藝術——被稱為「鳥人」的雕塑作品「夢遊」（Daydream），不僅成為車站著名的地標，甚至紅到海外，引起許多日本遊客慕名朝聖打卡，被日本網民評選為「台北七不思議」、「對台灣印象最深刻的事物」、「噁心得可愛」。

不過，創作者何采柔周二（13日）突然撤下佇立11年的鳥人，令許多民眾錯愕，紛紛表示遺憾和不捨。對此，何采柔開玩笑地表示，謝謝大家關注，總之感謝，「老鳥下台一鞠躬」。



鳥人吸引許多日本遊客都慕名朝聖。（Instagram@hiromifilm）

台北車站鳥人名為「夢遊」（Daydream），又稱作「鳥人愛維斯」（Aves），由藝術家何采柔和郭文泰在2010年共同創作，造型為一個擁有巨型鳥頭的女孩，右手拿著一支筆，有水會從鳥頭流下。創作理念是「站立在一片草原之中，戴著鳥頭的女孩手上握著鉛筆，臉上流下的水覆蓋到她整個身體，永遠長不大的女孩，手上握著鉛筆也永遠寫不出字」。

從台北車站地下街欲通往京站或中山地下街時，一定都會看到裝置藝術「鳥人」站在轉角處，陪伴搭車的民眾長達11年，儼然成為重要地標，不少人與朋友相約時，更會以此為地點，不過周二（13日）有民眾經過時，卻發現鳥人竟已消失，錯愕表示「它不是重要地標嗎…怎麼移掉了？」。

甚至有人玩起COSPLAY。（Instagram@moso816438）

據《ETtoday》報導，由於契約屆期因素，因此文化基金會已撤展，目前暫不再擺放新的裝置藝術，而鳥人是由台北當代美術館方的人員拆除，官網上也公告「已卸除」。

台北當代藝術館表示，這次撤掉後就不會再展出，而撤展原因包括和捷運公司場地租約到期，裝置藝術常遭破壞維護不易，裝置藝術的水垢需定期清洗，以及當代館徵詢藝術家後，由當代館將作品卸除整理，返還藝術家。

日本網民購買鳥人吊飾。（台湾ZINE）

此消息一出後，讓不少人有些不捨，表示「日本旅遊書還有標它，我以為這是重要地標，竟然就這樣拆掉」、「北車地下迷宮最有辨識度的東西」。

事實上，鳥人不僅是台灣民眾津津樂道的地標，也紅到日本。日本網民曾紛紛在Twitter上分享鳥人的照片，表示「在台灣車站找到奇怪的生物」、「危險物體」、「噁心又療癒的吉祥物」，還有人購買鳥人的吊飾等紀念品收藏。