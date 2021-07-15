美國學者：攻台困難且複雜　解放軍終將失敗

台灣政府及社會對於解放軍軍機接近海峽中線，甚至越界一事多有相關評論，亦不斷指責解放軍軍機進入台灣的防空識別區（ADIZ）。

《美國之音》（Voice of America）昨日（13日）報道，塔夫茨大學（Tufts University）政治科學系的副教授貝克利（Michael Beckley）指出，中國大陸有以武力犯台的考慮，藉由頻繁的演習逐步降低美國與台灣的戒心，然後突然發動襲擊，但他認為入侵並登陸台灣是困難且複雜的行動，中國最終會失敗。



貝克利分析解放軍攻台將是極為複雜的軍事行動，並認為解放軍會遭遇失敗。（US-China Percertion Monitor）

報道指出，目前美國有兩派論述，一派認為解放軍近幾十年來，軍事實力大幅提升，如今美國已無力阻止北京對台發動軍事攻勢，除非美國願意為台灣發動一場全面的核戰爭，但美國顯然沒有此意願。這一派認為北京當局遲遲沒有發動進攻，是因為解放軍各軍仍在致力提升各兵種的聯合作戰能力。

另一派則認為，雖然解放軍的軍力已有所提升，但攻打台灣的能力並不如中國官媒所宣傳、美國政界及軍方的多數人所擔心的勝券在握。

貝克利指出，不認為北京已經決定現在是發動攻勢的好時機，但確實在考慮將軍事行動納入選擇，因為北京研判已經失去了任何跟台灣和平統一的希望，假如解放軍要依照習近平的指示攻打台灣，今後幾年內可能就是最好的時機。

中國國家主席習近平在中國共產黨建黨100周年活動中，發表了兩岸統一的講話。（央視截圖）

貝克利稱，北京當局在台灣海峽挑釁威嚇，除了釋放信號展示攻打意圖外，也是要促使台灣及美國的感官麻痹，對於中國軍艦大批跨越海峽中線不再敏感，藉此達到發動突襲的好處，令美、台二方猝不及防。

他表示，自身研究中美兩國的國力及軍力對比已久，認為美軍無法在第一時間內阻止解放軍。雖然解放軍攻打台灣不會有太大的勝算，甚至很大機會失敗，但不意味中國不會嘗試攻台。

他解釋，台灣是天然要塞，東部沿海是泥濘的灘塗，西部可用於軍隊登陸的地方不多，台灣已為少數可供登陸的海灘做好防備，而台灣海峽大部分的時間氣候狀況都欠佳，充滿危險。

其次，入侵並登陸台灣是史上最困難、最複雜的軍事行動，因為要將超大規模的軍事力量運過寬闊的海域，並不像第二次世界大戰期間輕易。當時，盟軍所面對的德國軍隊只持有輕武器，但現時台灣有精確制導的炸彈，可以使中國入侵的軍事力量大損。

針對美國對於中國的想法，貝克利指出，就目前美國政府而言，與中國的競爭是相當清楚，但美國人民是否願意為台灣戰鬥和獻身還有待觀察。他建議應該要讓美國、台灣人民在心理上做好準備應對與中國的大規模衝突，美國方面亦要製定軍事戰略，不要把美國的軍力投入太多。

貝克利表示「就是為什麼我主張分散美國軍力、在台灣海峽周圍海域部署無人雷陣的另一個理由」，因為這樣才能讓美國有能力立即對中國反擊，而不必讓美國軍力暴露於危險，進而失去美國人民的支持。

貝克利認同「若戰爭開始出現傷亡，美國保衛台灣的政治意願會迅速消失」的說法。他指出，如果這是場意志的較量，中國絕對會取得勝利，因為與美國相比，中國絕對更在乎台灣。若台海發生戰爭，就需要台灣有盡可能強的政治意願，因為美國肯定不會為一個不準備為自己的主權戰鬥到最後一個人的盟國去戰鬥，而美國也要有壓倒優勢的相對低成本的能力擊敗中國，讓中國難以承受。