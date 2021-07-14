在台陸生無法登記接種疫苗　境外生權益小組引衛福部：未來再評估

台灣的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗到貨量累計接近900萬劑，政府啟動疫苗意願登記平台，截至目前已有累計390萬人登記。官方表示，完成這項意願登記，並不代表可以立即獲安排接種。

關注在台境外學生權益的組織「境外生權益小組」在Facebook發文指出，目前外籍人士惟有中國大陸學生不能登記疫苗接種意願，並引述衛福部職員的答覆稱，陸生不能預約「與國籍沒有關係」，而是因為必須要有居留證才能預約。



「境外生權益小組」在帖文中稱，有同學打電話向衛福部諮詢陸生如何施打疫苗，衛福部職員表示，現在預約平台就是要有居留證跟健保卡的外籍人士才能登記，加上現在台灣的疫苗也是短缺狀態，所以有可能要等公費施打對象都打完了之後，政府會再評估甚麼時候開放還沒有居留證或健保卡的外籍人士來施打。

目前，在台外籍人士進行意願登記，必須要填寫居留證和健保卡號。（境外生權益小組提供）

也有陸生在帖文下方留言提到，周二（13日）下午致電衛福部疾病管制署，詢問大陸地區人民如何登記時，得到的答覆大意是「目前線上登記必須有健保卡，不能人工登記」；問及如此情況下大陸地區人民如何才能接種，答「日後疫苗數量增加或有另外安排時再說」。

與外國或港澳生不同，陸生是以「停留」而非居留身份逗留台灣，不會獲發居留證和健保卡。

「境外生權益小組」指，陸生只要求一個平等的「登記」疫苗的機會，並不是要求現在就進行施打疫苗，呼籲衛福部應該讓陸生與其他外籍人士、境外生一樣可以進行登記，並以同樣的標準進行疫苗施打順位排序。該組織也提到，接線職員也可能不一定代表衛福部的最終立場。