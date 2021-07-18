暖聞｜癌末弟臨終想飲一款蘋果汁　網民齊力尋找4小時送達

台灣有網民在PTT討論區發文，指其弟弟身患末期癌症，已經開始出現臨終跡象，連續數日未進食，預計快將離開人世，但臥病床前突然說想喝一款蘋果汁。家人打聽後得知，附近超市已沒有存貨，只好請網民幫忙尋找。

結果，大批網民紛紛伸出援手，致電超市查詢存貨，更有人親自將蘋果汁送到醫院。



這名網民表示，這款蘋果汁是在大型超市Costco有售，惟附近的門市都已無貨，故此希望有人可以割愛轉讓，並在醫院門外交收，而他願意支付高價1000台幣（約278港元）作為報酬。

帖文一出，即引來大批網民仗義幫忙，有的主動打去台灣Costco各分店詢問是否還有貨，甚至聯絡供應商，並商討如何最快速地將蘋果汁送到樓主手上，數名網民兵分多路，分別由嘉義、新北、新竹等地買來蘋果汁送往醫院。

最後，在發帖後4小時內，分別有3組熱心市民將指定蘋果汁送到藥局，並由醫生前往藥局代取。當中善心人包括一對父女，由藥局的閉路電視畫面所見，一名男子拖著女童，手拿2支蘋果汁遞交予藥局的職員，之後很快離開。而家人獲網民幫忙及取得蘋果汁，感動地表示：「謝謝眾位鄉民協助，我先給弟弟喝，大家的大恩，請容我之後再報答。」

中國醫藥大學附設醫院證實確有此事，指出蘋果汁已送達家屬。醫院代表表示，患者癌末情況不佳，家屬也拒絕傳媒訪問，只透露感謝網民善心及社會關心。

其他網民亦留言大讚人間有愛：「太溫暖了，邊看邊流淚」、「看哭了，謝謝好心的你們，社會需要更多溫暖」、「身為鄉民真驕傲 謝謝熱心的鄉民們」。