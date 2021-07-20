台灣疫情｜增18宗本土病例添4死　疫情警戒降至二級可能性高

台灣中央流行疫情指揮中心今日（20日）宣布，全台新增24宗新冠肺炎確診病例，包括18宗本土及6宗境外輸入，另新增4宗死亡病例。



新增本土病例為13宗男性、5宗女性，年齡介於20多歲至80多歲，發病日介於7月12日至7月19日，當中有9宗為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者。地區分布方面以台北市最多，達7宗，其次為新北市6宗、基隆市3宗、桃園市2宗；其中13宗為已知感染源，餘5宗關聯不明，當局將持續調查以釐清感染源。

而境外輸入方面為4男2女，年齡介於未滿10歲至40多歲，當中3宗自美國入境、2宗自印尼入境、1宗自緬甸入境，入境日介於7月5日至7月19日。至於新增死亡個案為3女1男，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月17日至7月16日，確診日介於5月22日至7月19日，死亡日介於7月16日至7月19日。

截至目前，台灣累計有15453宗確診，分別為14159宗本土病例，1241宗境外輸入，36宗敦睦艦隊、2宗航空器感染、1宗不明及14宗調查中；無新增空號病例，累計106宗移除為空號。去年起累計773宗死亡病例，其中765宗為本土病例，另8宗為境外輸入。

另外，由於整體疫情穩定，指揮中心指揮官陳時中昨日（19日）表示，從三級警戒降到二級的可能性高，當局將以循序漸進、妥善規劃、強化預防、應變能力等4大原則緩步穩健執行。