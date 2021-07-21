台灣在立陶宛「設處」　台灣外交的難關或越築越高

7月20日，台灣外交部長吳釗燮召開記者會宣佈，台灣即將在立陶宛設立代表處，較值得注意的是，該代表處將以台灣為名，號稱是在目前與中華人民共和國有邦交的國家中首例。

2016年蔡英文上任後，雖然曾在該年12月與甫當選美國總統的特朗普（Donald Trump）進行通話，是雙方斷交後首例，號稱台灣外交大突破，迄今其任內仍陸續有7個原台灣友邦選擇與台灣斷交併與北京建交，當中包括聖多美普林西比、巴拿馬、多米尼加、布基納法索、薩爾瓦多、所羅門群島、以及基里巴斯。

事實上，近年來台灣與立陶宛的關係確有升温。2019年，立陶宛發布了《2019年國家威脅評估報告》，該報告首次將中國大陸列為安全威脅；2020年5月，立陶宛支持台灣以觀察員身分加入世衛組織；2020年11月，立陶宛新執政聯盟支持「從白羅斯到台灣，為自由而戰的人們」；2021年，立陶宛退出由中國大陸主導的「17+1」計劃，並宣佈將在台灣開設貿易辦事處。6月，立陶宛也宣佈將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，當時立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾說「愛好自由的人們應相互關照」，並在台灣造成一股立陶宛旋風。

台外交部長吳釗燮宣佈將在立陶宛設立台灣代表處。 （台灣外交部供圖）

對台灣而言，失去邦交國就象徵着在國際間又少了一個能幫台灣說話的夥伴，所以，任何一個願意與台灣打交道、甚至建立正式關係的國家，對台灣來說都相當重要。但因為兩岸關係的嚴峻，北京沒有繼續「挖台灣的牆角」蔡英文政府就該感到萬幸，哪還有多餘心力奢望能有新的「邦交國」？因此，有機會能夠與國際間的他者發展任何關係，蔡政府都願意「把頭洗下去」，全球只有台灣官方承認的索馬里蘭即為一例。

至於對立陶宛來說，一來，該國經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）明確表示與台灣的交往，是寄望與台灣在科技領域進行更緊密的交流、獲取台灣的晶片；再者，該國也可藉此間接向美國輸誠，表態自己「反共抗俄」的立場，更何況立陶宛與中國大陸經貿本就不甚密切，台立雙方各自設處，對彼此來說可謂各取所需、各謀其利。

然而，從蔡英文政府的立場出發，此事固然可以被操作成一項「政績」，但也不禁令人想起圭亞那（台灣稱蓋亞那）的鬧劇，當時台灣宣稱已在圭亞那設處，卻遭圭方「即刻終止」，立陶宛雖然信誓旦旦「挺台」，但是否暗地裏還是與北京有過溝通，台灣仍須如履薄冰。

蔡英文政府的外交政策是理性思考還是病急亂投醫，值得後續觀察。（中央社）

另一方面，除了立陶宛外，近一兩年來台灣與捷克反對黨、斯洛伐克、科索沃等地的互動似乎都在加温，但必須了解的是，外交的最大目的就是要為自身獲取利益、是純現實的考慮，所謂民主自由的理念，往往都是講好聽，看看美國支持過多少獨裁政府就是最好的例子，外交總是考慮實質利益。台灣目前與立陶宛、乃至於這些東歐國家的貿易量都十分稀缺，接下來能有何實質往來才是關鍵。

更重要的是，在這些國家中，一來本就少有台人或台商，二來包括科索沃、索馬里蘭都是國際間高度爭議的區域，蔡英文政府拉這些盟友成幫結派，對台灣能否有實質幫助或效益值得深思，更應防範是否有可能再次陷入過往的冤大頭外交循環中。

可以想見，在北京的壓力下，蔡英文政府想要走出去的渴望十分強烈。但與其結交一些具爭議性或對台灣沒有太大幫助、甚至連算人頭都幫不上忙的朋友，是否又不過是演場大戲？對蔡英文政府而言，除了要避免繼續讓台灣深陷中美博弈的窘境外，如何能夠真正有意義拓展台灣的國際空間，兩岸關係始終會是一道難關。

可以預見的是，若兩岸關係持續惡化，此難關將會越築越高。如今台灣在鄰近的東亞一帶難以開拓（新南向的困境），造成只能捨近求遠的結果，但這種蔡英文式外交對台灣真正有利嗎？可能猶需一個問號。