台灣在立陶宛「設處」　台灣外交的難關或越築越高

撰文：荀文若
出版：更新：

7月20日，台灣外交部長吳釗燮召開記者會宣佈，台灣即將在立陶宛設立代表處，較值得注意的是，該代表處將以台灣為名，號稱是在目前與中華人民共和國有邦交的國家中首例。

2016年蔡英文上任後，雖然曾在該年12月與甫當選美國總統的特朗普（Donald Trump）進行通話，是雙方斷交後首例，號稱台灣外交大突破，迄今其任內仍陸續有7個原台灣友邦選擇與台灣斷交併與北京建交，當中包括聖多美普林西比、巴拿馬、多米尼加、布基納法索、薩爾瓦多、所羅門群島、以及基里巴斯。

事實上，近年來台灣與立陶宛的關係確有升温。2019年，立陶宛發布了《2019年國家威脅評估報告》，該報告首次將中國大陸列為安全威脅；2020年5月，立陶宛支持台灣以觀察員身分加入世衛組織；2020年11月，立陶宛新執政聯盟支持「從白羅斯到台灣，為自由而戰的人們」；2021年，立陶宛退出由中國大陸主導的「17+1」計劃，並宣佈將在台灣開設貿易辦事處。6月，立陶宛也宣佈將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，當時立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）曾說「愛好自由的人們應相互關照」，並在台灣造成一股立陶宛旋風。

台外交部長吳釗燮宣佈將在立陶宛設立台灣代表處。 （台灣外交部供圖）

對台灣而言，失去邦交國就象徵着在國際間又少了一個能幫台灣說話的夥伴，所以，任何一個願意與台灣打交道、甚至建立正式關係的國家，對台灣來說都相當重要。但因為兩岸關係的嚴峻，北京沒有繼續「挖台灣的牆角」蔡英文政府就該感到萬幸，哪還有多餘心力奢望能有新的「邦交國」？因此，有機會能夠與國際間的他者發展任何關係，蔡政府都願意「把頭洗下去」，全球只有台灣官方承認的索馬里蘭即為一例。

至於對立陶宛來說，一來，該國經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）明確表示與台灣的交往，是寄望與台灣在科技領域進行更緊密的交流、獲取台灣的晶片；再者，該國也可藉此間接向美國輸誠，表態自己「反共抗俄」的立場，更何況立陶宛與中國大陸經貿本就不甚密切，台立雙方各自設處，對彼此來說可謂各取所需、各謀其利。

然而，從蔡英文政府的立場出發，此事固然可以被操作成一項「政績」，但也不禁令人想起圭亞那（台灣稱蓋亞那）的鬧劇，當時台灣宣稱已在圭亞那設處，卻遭圭方「即刻終止」，立陶宛雖然信誓旦旦「挺台」，但是否暗地裏還是與北京有過溝通，台灣仍須如履薄冰。

蔡英文政府的外交政策是理性思考還是病急亂投醫，值得後續觀察。（中央社）

另一方面，除了立陶宛外，近一兩年來台灣與捷克反對黨、斯洛伐克、科索沃等地的互動似乎都在加温，但必須了解的是，外交的最大目的就是要為自身獲取利益、是純現實的考慮，所謂民主自由的理念，往往都是講好聽，看看美國支持過多少獨裁政府就是最好的例子，外交總是考慮實質利益。台灣目前與立陶宛、乃至於這些東歐國家的貿易量都十分稀缺，接下來能有何實質往來才是關鍵。

更重要的是，在這些國家中，一來本就少有台人或台商，二來包括科索沃、索馬里蘭都是國際間高度爭議的區域，蔡英文政府拉這些盟友成幫結派，對台灣能否有實質幫助或效益值得深思，更應防範是否有可能再次陷入過往的冤大頭外交循環中。

可以想見，在北京的壓力下，蔡英文政府想要走出去的渴望十分強烈。但與其結交一些具爭議性或對台灣沒有太大幫助、甚至連算人頭都幫不上忙的朋友，是否又不過是演場大戲？對蔡英文政府而言，除了要避免繼續讓台灣深陷中美博弈的窘境外，如何能夠真正有意義拓展台灣的國際空間，兩岸關係始終會是一道難關。

可以預見的是，若兩岸關係持續惡化，此難關將會越築越高。如今台灣在鄰近的東亞一帶難以開拓（新南向的困境），造成只能捨近求遠的結果，但這種蔡英文式外交對台灣真正有利嗎？可能猶需一個問號。

台灣將在立陶宛設代表處　美國發文表示歡迎立陶宛宣告秋季在台灣設辦事處立陶宛預告台灣設代表處：避免政治上受制於中國立陶宛送AZ疫苗給台灣　當地民眾竟不知情？有人聽後怒問為何要捐立陶宛贈AZ疫苗觸「報恩」　社福機構湧入大量台灣善款嘆愛心奇蹟
兩岸關係
蔡英文
民進黨
台灣外交
分析評論
發表評論...