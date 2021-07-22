台灣疫情｜75歲老翁「被迫」當皮條客　帶越南女下海初接客即被捕

台灣疫情三級警戒微解封，但似是等不及，高雄一名75歲的王姓男子就光天化日之下，當起皮條客仲介「人與人連結」，沒想到被喬裝成嫖客的警員識破，一舉將王男還有一名越南籍女子帶回法辦。



警員放蛇搗破台灣7旬漢及越南妓女賣淫（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 6

據了解，無業的王男藉由騎機車，流竄在高雄市三民區巷弄內，到處詢問民眾「要不要進行人與人連結」，昨天（21日）零時10分左右，高雄三民一警分局警員喬裝成嫖客，假意與王一同到河北二路的旅館內。

果然，警方一進入旅館內就發現一名33歲的越南籍女子，以每40分鐘2000元台幣為代價，與人從事性交易。越女辯稱，自來台找親戚後，因為盤纏用盡，沒錢回越南，所以才下海，賺取回程機票，沒想到第一次就被抓。

王男則表示，年紀已高，疫情期間經濟問題，不得已才做皮條客，疫情過後會改過自新，找一份正當行業工作。

警詢後，王男被依違反刑法妨害風化罪，移送地檢署偵辦，越南籍女子則依社會秩序維護法予以裁罰，並移送高雄專勤隊作後續處理。

【延伸閱讀】港男台灣彰化做「鴨」遭女警放蛇拘捕 宣稱「高顏值、有心靈交流」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

【延伸閱讀】台灣疫情｜萬華茶室兩人確診 被揭內裏酒池肉林 女子脫衣任客摸（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 15

【相關圖輯】台灣疫情｜影片揭「不戴罩魔人」到處湧現 聲大夾惡：是我的權益（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 17

延伸閱讀：

阿公睡覺女看護在旁照料 膽大孫兒伸魔手玷辱她還否認

影／感情失和疑妻出軌 莽男單刀上門怒砍保險業務員小王

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】