台灣爆失業潮　回流單親媽哭訴與6歲女無助慘況　吃飯也成問題

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-18 18:00

台灣新北市一名單親媽媽，之前帶著女兒在泰國工作，但孩子六歲準備讀小學，必須回台灣，沒想到回來遇到疫情爆發，投履歷全吃閉門羹，平常要繳房租，一個月開銷1萬8（台幣，下同）的母女，靠著社工給的物資省吃儉用，還是怕吃不飽，更擔心之後開學，該怎麼辦。

連面試也沒機會無法證明失業 不能申請救濟金 6歲女兒：「媽媽乖乖不要再哭了，我長大後幫妳找工作……」（點圖了解更多）▼▼▼

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帶著女兒讀書認字，租屋處狹窄燥熱，孩子靜靜畫著與母親手牽手的模樣，看在28歲單親媽媽眼中格外心痛。單親媽媽黃小姐：「疫情還沒爆發是想說，工作不至於這麼難找，結果疫情爆發導致，工作都沒有了。」止不住淚水，黃小姐之前帶女兒到泰國工作，但孩子6歲準備讀上小學必須回台灣，結果人回來遇到疫情升溫，投20多份履歷全吃閉門羹，不是暫時性歇業，就是無法提供面試機會，缺少面試證明，難以被認定是「失業者」，申請勞工紓困的希望當場抹滅。單親媽媽黃小姐：「真的就是很省著吃。」

一小紙箱食物，是社工給的物資，母女倆每天勒緊褲帶省吃儉用，還要繳房租一個月開銷1萬8千元，讓疫情之下，找不到工作的單親媽快撐不下去。單親媽媽黃小姐：「還要繳房租什麼的，擔心吃不飽，會擔心（女兒）她上小學這一塊，因為擔心說就是一直都沒有工作，因為找了找了很多間然後都沒下文。」新北市議員王威元：「當時不具有勞工的身分，也沒有相關的勞工保險，所以沒辦法來申請紓困的貸款，但是因為她實際的生活陷入困頓，又扶養一個六歲的女兒，我們協助她們在第一時間以這個急難救助的申請。」當事人目前申請急難紓困，以及孩童家庭防疫補貼，但資料寄出去全在等流程。

行政院最新統計，台灣4月份失業人數達到43萬5千人，雖然比3月少4千人，但5月疫情才爆發，人數恐怕不只這樣。此時此刻婦人就是六歲女童的天，雖然日子煎熬但母女相依為命，母親也堅強苦撐，畢竟身邊的是最愛的孩子，而小孩的這句話，是最大鼓勵。6歲女童：「媽媽乖乖不要再哭了，長大之後再幫妳找工作好不好。」

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