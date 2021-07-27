東京奧運｜8強賽擊退大陸　台射箭男團奪銀　蔡英文大讚了不起

東京奧運台灣射箭男團周一（26日）射進金牌戰，雖然最終以0比6不敵韓國，僅獲銀牌，但已追平隊史紀錄，也是這次本屆奧運台灣拿下的第三面獎牌。

台灣總統蔡英文在Facebook恭喜射箭男團，睽違17年再次設下奧運銀牌，大讚「了不起的成績」，副總統賴清德則以「一箭入魂」來形容，恭喜三劍客拿下銀牌。



台灣射箭男團由魏均珩、湯智鈞與鄧宇成等人組成，此次挺進金牌戰，是自2004年雅典奧運後，再度重返金牌戰。

蔡英文在Facebook表示，7月26日進行的男子團體賽，三位射箭好手魏均珩、湯智鈞與鄧宇成頂住壓力，一早16強賽對上澳洲時，從落後的局面中，連續射出五支滿分的10分箭追平，接着更在加射時以一分之差勝出。

蔡英文續指，8強賽對上中國，4強賽對上荷蘭，台灣男團都維持沉穩的表現，一路技壓對手，直到決賽時，才以些微差距落敗給尋求連霸的韓國隊。「即使如此，三位好手發揮了應有的實力，依然是了不起的成績」！

賴清德在臉書上表示，「一箭入魂，謝謝三箭客」，恭喜台灣三箭客魏均珩、湯智鈞與鄧宇成，射下睽違17年的射箭男子團體銀牌。他感謝台灣三箭客的努力奮戰，謝謝魏均珩沉著穩定的表現，鄧宇成和湯智鈞雖然是第一次參加奧運，但是在龐大的壓力下依舊錶現亮眼。並期待他們在接下來的單人賽事中，能有更好的表現。