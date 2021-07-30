東京奧運｜深圳也奪第一金　17歲泳手湯慕涵日游16公里苦練

東京奧運女子4×200米自由泳接力決賽周四（29日）舉行，中國隊代表楊濬瑄、湯慕涵、張雨霏及李冰潔奪得冠軍，收獲中國代表團第14枚金牌，同時刷新世界紀錄。值得一提的是，這也是屬於與香港一河之隔的深圳的榮譽，隊員中年齡最小、今年9月才滿18歲的湯慕涵，為深圳健兒拿下了本屆奧運首金，也令其父母的微信受到「轟炸」，被滿滿的祝福語佔據。



生於吉林長春的湯慕涵是深圳本土培養的奧運健兒，她從7歲開始便學習游泳，約半年後，父親湯士杰便敏銳地感覺到女兒的天分。據悉，當時小小的湯慕涵只用3天就學會了蛙泳，不久泳隊教練即邀請她加入，惟湯慕涵一開始並不願意，直到後來父母告訴她到泳隊可以和哥哥姐姐一起玩，她才答應。

小時候的湯慕涵。（深圳大件事）

第一次出省參加比賽，湯慕涵便來到了深圳，並用表現吸引到她日後的主教練、現深圳市游泳隊國家級教練兼廣東省游泳隊主教練楊立平注意，後者還邀請她加入深圳市體工大隊，只是當時湯士杰夫婦還沒有做好準備讓女兒走上職業運動員的道路，因當時湯慕涵就讀長春全市最好的小學，前景也尚佳。直到兩年多後，一家人終於決定把湯慕涵送到專業泳隊。至13歲時，湯慕涵正式加入深圳市體工大隊游泳隊。

楊立平憶述，起初湯慕涵的基礎還比較薄弱，但她有天賦，水感好，性格也不急躁，每天都要游約16000米。而正是從彼時起，小時書法、畫畫、拉丁舞、薩克斯樣樣表現不俗，也喜歡上英語課外班的湯慕涵就開始專注於游泳，暫時放下其他愛好。同時自11歲起，湯慕涵便因為訓練與父母離多聚少，湯士杰幾乎只能從電視比賽上看到女兒，甚至有段時間女兒覺得楊教練更像是自己的父親，令湯士杰為此失落了好一陣子，不過每次在電視見到女兒為夢想拼搏，在頒獎台上具有大將之風時，湯士杰便知道一家人的付出都是值得的。

湯慕涵是深圳本土培養的奧運健兒。（深圳大件事）

今年5月，湯慕涵在山東青島2021年全國游泳冠軍賽暨東京奧運會選拔賽的女子單項400米自由泳中獲得第二名，達奧運A標入選東京奧運會，還入選中國女子4×200米自由泳接力前四名主力將容。雖然是湯慕涵個人的首屆奧運會，但楊立平直言，這個年輕的女孩在專項訓練的過程中不斷挑戰自己的極限。

最終，湯慕涵與隊友一同奪冠，楊立平直言，該金牌就是湯慕涵最好的成年禮物，並評估年紀正處於女運動員鼎盛時期的湯慕涵如果成長順利，可望再衝擊下一屆奧運會，「她的心理素質比較出色，越是大賽越能發揮出色」。

至於決賽當日全程與妻子在家守着直播看的湯士杰則透露，愛女在東京期間也會保持每天和家人聯繫，不過由於不想給女兒壓力，他們不會過多聊比賽的事，而女兒最終奪金的過程讓他們超級興奮，也很開心，「現在我和她媽媽的微信留言多到爆，都是祝福」。