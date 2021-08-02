小S稱要請奧運「國手」吃飯　遭陸網民指控台獨　代言品牌急割席

台灣選手在今屆東京奧運表現出色，全台民眾為之振奮，就連許多藝人亦關注選手優秀表現。藝人小S徐熙娣也在Instagram幫台灣選手們加油，但疑似由於提及丈夫說「要請國手吃飯」，引起部分中國大陸網民不滿，將小S的IG帖文截圖放上微博，指控小S是台獨；但也有網民指出「國手」並不代表台獨。

事件一度登上微博熱搜榜首，一些大陸網民挖出小S支持「羽球天后」戴資穎等「台獨運動員」的「證據」。而小S代言的清揚洗髮水也在微博發出聲明，強調與小S的合約已經結束；另有代言品牌發微博宣布解約。



小S自從認了「乾兒子」體操選手洪源禧後，就陸續發文幫台灣選手加油，包含莊智淵、林昀儒、戴資穎、李洋、王齊麟、李智凱等人，她又笑稱要在帝寶辦桌請選手們吃飯。不過日前一篇稱讚「戴資穎實在太強了」的帖文，卻被截圖傳上微博。

從微博上流傳的截圖可以看到，小S曾留言表示「要請全部國手來家裡吃飯」，其中「國手」兩個字引發大陸網民不滿，發微博表示「小S這幾天在ins（指instagram）頻繁更新台灣運動員在奧運的精彩瞬間，戴資穎在女子羽毛球女單決賽里輸給了大陸運動員陳雨菲，小S稱讚雖敗猶榮，還要把全部『國手』請到家裏來吃飯呢」。

該網民直言，「從今天開始，不再喜歡任何一位台灣明星，注意是任何一位，因為永遠不知道自己喜歡的台灣明星在哪一天就翻車了」，又指小S一直標榜自己祖籍是山東，而且之前沒有疫情的時候也常到大陸工作，但「這次奧運會山東籍運動員也有非常出色的發揮，可是小S一句話都沒說」。

這則帖文引起超過3萬人按讚，許多大陸網民紛紛發文表示「只有我們才會真心愛自己的祖國」、「想要來大陸撈金就學學歐陽娜娜」、「這次奧運會炸出太多台獨了」、「相信一句話：十個灣灣九個獨」、「刪除了小S的表情包」，更有不少人貼出小S為戴資穎、羽毛球男子混雙金牌得主王齊麟、李洋等「台獨選手」加油的帖文截圖，令事件相關的話題快速躥升至微博熱搜榜頭條。

事件也驚動小S代言的品牌。例如聯合利華旗下的「清揚（Clear）」洗髮產品，在微博發文表示，感謝大家對該品牌的關注，該品牌與小S及其女兒的合約已經到期結束；另有代言品牌發微博宣布解約。

另外事件也延燒至鬼鬼吳映潔、蔡依林等明星。被指是鬼鬼閨蜜的IG用戶，發布謾罵中國羽毛球選手陳雨菲「去吃大便」的限時動態。蔡依林則被指轉發戴資穎的Facebook帖文為後者加油。不過，也有一些大陸網民認為這些指控過於上綱上線，認為「國手」並不代表台獨，或是為自己的偶像護航。