東京奧運｜兩岸對決互有勝負　比賽結束後「找戰犯」甚無謂

連日來東京奧運的諸多賽事都引發兩岸網民關注，特別是在女子羽球單打項目、男子羽球雙打項目、以及男子桌球單打比賽等，因為有中華台北（台灣）與中國選手的直接對抗，更令觀眾看得血脈噴張。然而，當賽事結束後，因着雙方的特殊關係，衍生而來的後續效應，往往讓比賽最素樸的本質失去了焦點。



東京奧運男子羽球單打頒獎，中華台北的李洋與王齊麟（中間二人）奪得金牌。（中央社）

這次奧運賽事男子羽球雙打項目中，代表中國大陸的李俊慧、劉雨辰，不敵中華台北的李洋與王齊麟，直落二吞下敗仗屈居亞軍；賽後，許多大陸網民毫不留情面對李劉組合進行批判，不僅稱他們稱這是「史上最難看的決賽」、「雙塔沒有一點鬥志」、「別提雖敗猶榮再接再厲，他們不配」，甚至說出「灣灣是你爹嗎，打的什麼狗屎」等偏激言論。

此外，在其他落敗的賽事中，也有大陸輿論將失敗牽拖到贊助商品牌。例如大陸女排穿着阿迪達斯（Adidas）贊助的球衣、女足則是穿耐克（Nike）的衣服，結果卻都不盡人意，甚至輸得有點難堪；在桌球混雙賽事，大陸組合許昕、劉詩雯敗給日本的水谷隼與伊藤美誠，網友們也是批評裁判偏袒地主國、亦有人稱兩位大陸選手「該退役了」。

至於台灣方面，東京奧運迄今為止的表現可說是史上最佳，除了各項已奪牌的賽事外，許多項目選手的表現也都令人激賞。但在男子桌球單打銅牌戰中，教練蔣澎龍臨陣叫暫停，被許多人直指是對手奧洽洛夫（Dimitrij Ovtcharov）得以反敗為勝、扭轉與林昀儒之間氣勢的關鍵；甫結束的女子羽球單打賽事，戴資穎1:2不敵中國選手陳雨菲，也有所謂「財經網紅」在網上質疑戴資穎失誤太多，招致其他網友批評後刪除文章。

若翻開過去的歷史，台灣棒球史上「永遠的痛」、2008年的北京奧運棒球比賽中，中華台北有史以來首次輸給中國大陸，當時台灣球迷從教練到球員，戰犯找不完也挖不停，找戰犯在當時幾乎成為全民運動。而從這些案例中，也可看出運動員與教練所擔負的重責大任，絕對是普通人難以擔待的。

其實，對運動員來說，對於能夠代表國家或所屬地區出賽，都是抱持着莫大的榮譽感，上了場也絕對是拚盡全力，普羅大眾既非箇中領域的人、又無法體會他們所要承擔的壓力是多麼大，因此不論結果如何，給予他們的都應該是鼓勵支持大於批評與責備。

對於兩岸來說，這種全球性、國際性的賽事或許更該是雙方和解的另一個契機，而非用來加深對立。看看台灣桌球好手鄭怡靜、林昀儒都在大陸移地訓練，也都聘請大陸籍的私人教練；戴資穎與陳雨菲也不吝給予彼此鼓勵，陳雨菲甚至表示戴資穎一直以來都是她的學習對象。

可以這麼說，運動員自身對於對手，絕大多數都是惺惺相惜與互感敬佩，但太多的政治因素，往往讓比賽結果不只是單純的體育賽事，因此才會有大陸輿論稱，「再怎麼輸也不能輸給中國台北與日本」，台灣網友則說「贏了中國就是爽」，大陸網友見之嘲諷「一個省隊不小心贏了國家隊就高興成這樣」，台灣網友緊接着反諷「一個省隊也可以擊敗你14億人」。

當戴資穎輸了球，蔡英文Facebook上不說她輸給了誰，但「麟洋配」贏球后就光明正大寫下「擊敗中國隊」；再看8月1日出版的《人民日報》，也未提男子羽球雙打由哪支隊伍奪金，只寫了中國代表拿下銀牌，甚至央視在當天的轉播還切掉了頒獎典禮，而這些，不僅都不是健康的行為，也只會徒增民間的對抗情緒。

值此兩岸局勢嚴峻之際，民間輿論若能不吝給予對方選手掌聲，或許可以讓緊張的台海稍稍降温，但如果彼此連運動賽事都仍跳脱不出激烈的對抗思維，那麼運動賽事反倒可能會加深彼此對立的情緒。