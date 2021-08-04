東京奧運｜國民黨洪秀柱撐小S：兩岸選手奪冠都是炎黃子孫的榮耀

針對台灣藝人徐熙娣（小S）近期因支持中華隊選手的言論，遭大陸網友抨擊，且失去大陸品牌代言的機會。

對此，國民黨前主席洪秀柱8月4日發文表示，小S因為在社群平台上發表支持中華隊選手的言論，被很多網友攻擊，甚至失去了品牌代言的機會。看到這樣的事件，她心裏實在感到不捨。



洪秀柱主持護憲保台論壇。洪秀柱表示，小S不曾發表台獨言論，認同家鄉並非撕裂兩岸。（吳逸驊／多維新聞）

洪秀柱說，她印象中的小S，是個勇於表態、不畏人言、且熱心公益的藝人，兩岸的媒體都曾經報導她們家祖籍在山東，從小在爺爺奶奶照顧下長大的她，對大陸也有着深厚的情感，一路走來，她更不曾發表過任何支持「台獨」的言論。

這幾年，兩岸關係降至冰點，讓很多往返於兩岸的藝人、台商遭受了池魚之殃，其實他們心中都是希望兩岸和平發展、也期待着未來的統一。但自幼生在台灣、長在台灣，怎麼可能對台灣沒有感情？遇到重大國際賽事，怎麼可能不希望台灣的選手得獎？如果因為兩岸政治環境的惡化，使得心懷大陸的台灣朋友們受到了不白之冤，對於兩岸的和平與融合，將會是多麼巨大的傷害。

洪秀柱強調，在國際的運動賽事中，無論是台灣的選手奪冠，還是大陸的選手奪冠，都是炎黃子孫共同的榮耀。當來自遼寧的劉洋拿下競技體操金牌，遼寧的朋友肯定與有榮焉；看到山東的陳夢拿下桌球女單金牌，山東的朋友怎麼能不歡欣鼓舞？將心比心，台灣的民眾希望看到鄉親得到這份榮耀，自然也是情理之中。

洪秀柱稱，她真心的期盼，網路上的朋友們能夠發揮同理心，換位思考，這份對家鄉的愛與認同，是人之常情，而不是撕裂兩岸的分離主張。希望兩岸的朋友們用更多的智慧化解分歧，用更正向的態度面對這場中國人榮耀的賽事。