港生報考台大專院校人數創新高：逾2千人錄取　疫情下暫未能入境

據台灣聯合報報道，今年港生報考台灣大專院校人數創新高，至今已逾2000人獲取錄。新生今年9月就要開學，但新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，受台灣官方邊境管制政策影響，至今無法申辦簽證（入台證）入境。

「台灣各大學香港校友會總會」建議，中央流行疫情指揮中心盡快核可香港新生辦理入台證作業，也可呼籲香港新生先在香港接種疫苗，確保安全。



台灣各大學香港校友會總會表示，按台灣衛福部公告的「嚴重特殊傳染性肺炎感染風險級別列表」，香港此刻屬於低風險地區，與去年情況相同。他們不解，為何指揮中心不能比照去年，在香港同樣屬於低風險級別情況下，容許教育部、移民署展開香港學生辦理申請入台程序？

逾2千名香港新生目前還未能入境台灣。（中央社）

總會解釋，「容許新生辦理申請入台」與「容許新生入台」屬兩件事，盡速接受香港新生辦理入台申請，完成前置作業，既可紓解新生與其家長之忐忑焦慮無助情緒，也有利指揮中心在放寬防疫措施同意「開關」時，新生或其所屬學校，可第一時間預約防疫旅館或集中檢疫所，新生也可盡快預訂班次有限的航班，安排行程赴台。按去年經驗，新生辦理入臺申請後，起碼需要1個月才能啟程。

總會也說，他們理解台灣疫苗不足，不過香港疫苗存量相對充裕，尤其香港民眾可以選擇接指揮中心認可的輝瑞疫苗。政府可呼籲香港新生，在徵詢醫學意見，確保健康情況許可下，先在香港接種兩劑疫苗，以保障個人健康，降低感染與傳染風險，以免影響台灣醫療能量。

總會另建議僑委會今年繼續補助香港新生防疫旅宿費。他們引述「僑務委員會補助109學年度僑生新生防疫旅宿費作業要點修正規定」，當時入住合法防疫旅館、宿舍或檢疫所的各級學校僑生、香港或澳門新生，都可獲新台幣5000元（約合1398港元）補助。