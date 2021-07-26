台灣立陶宛｜認清「東升西降」的國際態勢　台灣外交須落在實處

近日美國副國務卿舍曼（Wendy Sherman）與中國副外長謝鋒在天津會晤，而一般預計中美領導人的雙邊峰會，最快也要在10月的G20峰會舉行。
從當前到10月，肯定還會有很多不同的力道在作用。這將引領着中美對話的接合，決定後疫時代的國際秩序，對台灣的影響也將十分關鍵。
正當外界聚焦習近平與拜登（Joe Biden）是否能在10月舉行的G20大會上來場「習拜會」之際，台灣外交部長吳釗燮於當地時間7月20日宣佈，台灣將在立陶宛設置「駐立陶宛台灣代表處」，立陶宛當局稍晚亦回應，將於今年秋天於台灣設立代表處。一來一往間台灣似乎有機會「走向國際」。
表面上看來，北京與美國都沒有介入太多，但若深究其中，其實一切仍脱離不了兩岸關係與中美博弈的糾葛、也與疫後全球格局擺盪有關。特別是美國於其中的戰略試探、以及為何會「挑選」立陶宛，或許能借此觀察中美台三方未來的互動模式。
台立互設代表處中的兩岸因素
蘇聯解體後不久，1991年9月立陶宛旋即與中華人民共和國建交，迄今恰好即將屆30年。期間雙方關係不愠不火，基本上沒有太多火花，特別是立陶宛身居波羅的海三小國的一員，意識形態與政治制度都較崇尚西方式的自由與民主，冷戰期間本就與蘇聯不睦，蘇聯解體後與俄羅斯的關係亦不佳，與北京也只是泛泛之交。
雖然立陶宛曾加入北京所倡導的「一帶一路」與「中國—中東歐國家合作機制」（17+1），但雙方不論是政治往來或經貿交流，都沒有太顯著的提升。相對於絕大多數「17+1」成員，波羅的海三小國與中國的經貿依存度並不高，就連台灣與立陶宛的經貿數據，都與中國大陸差距不大。
近年來，中立之間的齟齬約略自2019年開啟。該年，立陶宛發布了《2019年國家威脅評估報告》，首次將中國列為安全威脅；立國政府並表態支持台灣以觀察員角色參加世衛大會，引發北京不悦；2020年新冠疫情蔓延全球，台灣向包括立陶宛在內的歐洲國家捐贈口罩，時任立陶宛外長林克維丘斯（Linas Linkevicius）更表示已親自和WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）要求讓台灣加入世衛。
到了2020年11月，立陶宛新執政聯盟表態支持「從白俄羅斯到台灣，為自由而戰的人們」；進入2021年後，立陶宛不但率先退出「17+1」機制，立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）還說中立雙方的合作幾乎沒給立陶宛帶來好處。到了6月，立陶宛宣佈將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣，藍斯柏吉斯說「愛好自由的人們應相互關照」，並在台灣帶起一股立陶宛旋風。
一系列的發展，北京不可能沒有在其中施力，但對立陶宛來說，如同前述所言，一來與中國大陸的經貿互動本就不深，二來其國家意識形態也與北京大相徑庭，這或許都是影響立陶宛轉而與台北打交道的因素。
至於對蔡英文政府來說，與立陶宛互設代表處的意義當然不在話下，比起台灣現有的絕大多數邦交國、甚至全世界只有台灣承認的索馬里蘭，立陶宛好歹是歐盟成員國、更曾擔任過聯合國安理會理事國，能夠與立陶宛產生連結、設立代表處總是一件好事；同時，若能經由這次的成功案例，為台灣打開「新式外交」或「蔡式外交」的機會之窗，相信會是蔡英文政府接下來的重點。
更重要的是，經由立陶宛的案例，蔡英文政府暫時可以走出今年初在圭亞那（台灣稱蓋亞那）遭逢滑鐵盧的陰霾，並有可能作為向其他歐陸國家「兜售」的經驗，然而這必然會挑戰北京的忍耐紅線。
中美博弈下的台灣外交
另一方面，在兩岸關係小架構之上，中美博弈依然是台立關係背後的「影武者」。當台灣宣佈將在立陶宛設立代表處後，美國在台協會（AIT）隨即肯定這項舉措，AIT表示所有國家都應享有與台灣締結更緊密關係與拓展合作的自由，AIT更強調台灣是先進的民主政體、主要的經濟體，也是世界上一股良善的力量。
此外，美國國務院東亞局7月20日時也在Twitter上發文讚賞駐立陶宛台灣代表處的成立，並表示歡迎台灣擴展國際夥伴關係及因應共同挑戰的努力。針對美國政府高度讚賞台立互動，中國外交部發言人趙立堅回應表示，北京堅決反對美國的錯誤言行，並要求美國在台灣問題上謹言慎行，「停止助台拓展國際空間」。
事實上，台海雙邊的較量雖然有着從國共內戰以降，以及1971年台灣退出聯合國，再加上2000年後兩岸關係歷經緊張、友好、嚴峻的背景，但在中美博弈範圍與程度日益擴散與嚴重後，台灣的對外關係也成為美國官方的焦點。也因此，2018年台灣與薩爾瓦多斷交後，美國國務院曾經大動作召回美國駐多米尼加、薩爾瓦多與巴拿馬的大使，欲藉此警示該區域轉向與北京友好的國家。
後續當2021年初台灣宣佈將在圭亞那設立代表處後，美國也立即表態支持，但隨後的發展顯然不盡如美國的意，圭方在北京的壓力下，髮夾彎般撤銷與台灣的合作，這也是中美互弈下美國的再次落敗，更明白顯示北京的影響力已大方進駐美國的「後花園」。
對拜登政府來說，雖然強調與中國的關係不是追求衝突而是「激烈的競爭」，但若是無法協助台灣拓展國際生存空間，相信其他國家也都看在眼裏，也將更明確美國霸權地位不再的現實。基此，立陶宛就成了美國的實驗室，一來中立關係不佳，再加上立陶宛要與俄羅斯抗衡亦需要以美國為首的北約支持，順手推動台立關係也不過是水到渠成。
對北京而言，立陶宛的做法絕對讓其感到不是滋味，畢竟中國與立陶宛的正式外交關係仍存在，立陶宛卻在美國支持下大方邀請台灣登門作客；有了立陶宛開先例，難保台美不會繼續尋找下個目標；又或者是美國正利用此機會向北京展現其影響力，並提示北京，中美若要維持合理的競爭模式下，中國還是得尊重美國。
也因此，美國常務副國務卿舍曼歷經波折，仍於7月25日至7月26日訪問中國天津，與外交部主管中美關係的副部長謝鋒會談；國務委員兼外長王毅也會見舍曼，一系列的動作中美都還是在鬥智較勁，台灣與立陶宛、又或者是將來台灣可能與尚未浮上台面的其他國家合作，其實都仍是包裹在中美「大氣候」下的「子氣候」。一旦新型中美關係被雙方認可，台灣的空間勢必又會被限縮，因為自始至終台灣、或是蔡英文政府，就只是美國操弄區域的棋子罷了。
新時代全球化下的結構洗牌
特朗普（Donald Trump）就任美國總統後第二年，因國內政治遇阻而在2018年展開與中國的經貿戰，雙方更演變為全方位的無硝煙式爭鬥；即便特朗普未能連任，抗中幾乎也已成了美國政界與民間的新共識，只是新舊政府的手段不同，拜登捨棄特朗普式的單打獨鬥，走回過往的「結盟」道路，不斷在區域間、歷次峰會中試圖施壓北京。
然而，中國已非40年前那個要「韜光養晦」的東亞大國，「有所作為」更是如今的北京亟欲展現給各國看的。對中共來說，有所作為並不是要與美國爭霸，而是做好自己的事、向各國展現不一樣的發展道路。但是，作為一個獨霸世界許久的國家來說，美國自然會試圖通過全方位的攔截、扼殺中國與其並駕齊驅的機會。
可惜，對美國來說，中國已經發展到了美國「隻手難遮天」的境界。當習近平說「中國已經可以平視世界了」，當楊潔篪與王毅在美國領土對着美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）力斥「美國沒有資格居高臨下同中國說話」時，東升西降的態勢已很明顯，而這勢必也將左右未來新的國際結構重組與革新。
對台灣來說，在當前如此艱難的國際情勢下，能與立陶宛建立表面上的關係仍是一件好事，但能否進入更實質的互動，才是接下來蔡英文政府的真正考驗。台灣即使只剩下表面上的15個邦交國，但在全球各地仍設有許多代表處，這是台灣與他國維持實質關係的方式，近年來卻也因兩岸關係不佳而有所影響，例如迪拜、厄瓜多、尼日利亞等地駐處被迫改名或遷館。面對兩岸關係持續不佳與全球新格局的成形，台灣必須更小心翼翼，以免因小失大。