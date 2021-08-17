阿富汗局勢｜蘇貞昌：台民別唱衰自己　不要有很易被吃下去的心理

台灣資深媒體人趙少康指阿富汗是台灣的前車之鑑，質疑未來若台灣也面臨兵臨城下的狀況，蔡英文與台灣行政院長蘇貞昌是否也會出逃。

蘇貞昌8月17日受訪時表示，當年國民黨威權統治，但他們在戒嚴中不怕被殺被關，為台灣打開民主大門，今天若有強國要併吞台灣，他們一定守護這個國家、這片土地，不像有些人，「老是長敵人威風，滅自己志氣」。



塔利班成員8月16日佔領阿富汗總統府。（AP）

蘇貞昌指出，從阿富汗活生生、血淋淋的教訓可以看出來，內部亂，外部也沒辦法幫忙，台灣人要堅定信念，相信只有自己守住這片土地，別人才攻不進來、吞不下去，唯有自助才能人助，別人才有時間協助。

蘇貞昌說，蔡英文就任以來，非常重視跟台灣理念相同、價值相同的民主國家互動，而美、日、立陶宛等國都對台灣表達關心；美、日、韓等周邊國家也都表示非常重視台海和平穩定，德不孤必有鄰，台灣人定會堅決守護台灣。

蘇貞昌稱，蔡英文與他一定和台灣人民堅守這片土地，大家別唱衰自己、不要內亂、不要有看台灣會亂或很容易被吃下去的心理，希望大家團結，就像團結對抗疫情一樣。他並提及，全世界變種病毒肆虐的同時，唯有台灣短短90天內讓疫情穩定下來，讓確診數只有個位數，這是第二次的防疫成功奇蹟，台灣就是這樣團結一致，也讓想對台灣侵略的外國武力，不要妄想。