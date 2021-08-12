立陶宛事件｜胡錫進：北京宜做好斷交準備　考慮加快解決台灣問題

立陶宛近來宣佈將準允台灣在立陶宛設立以「台灣」為名的代表處，中國官方以召回住立陶宛大使回應，並且通知立陶宛召回駐中國使節，藉此對立陶宛施壓。內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進在8月11日發表一篇「懲罰立陶宛，中俄有很大合作空間」為題的文章，建議中國大陸做好與立陶宛斷交的準備，並且協同俄羅斯及白俄羅斯共同對齊制裁「以儆效尤」，也表示應當積極思考，加速徹底解決台灣問題的進程。



胡錫進說道「立陶宛不知深淺，一腳就踩到了東亞最敏感的熱點上，它大概稀裏糊塗地不知道自己到底在幹什麼。台灣問題是整個西太平洋最突出的地緣政治紅線，是中國捍衛核心利益的一號陣地，在這裏向中國發難，不遭到猛烈反擊是決無可能的。」

胡錫進稱立陶宛「不知深淺，瘋狂小國」，建議中國聯合俄羅斯及白俄羅斯對齊進行制裁。（VCG）

胡錫進表示，中國必須對立陶宛予以強烈反制，若立陶宛一意孤行，要做好與它走到斷交那一步的準備，並表示中過應當聯合俄羅斯和白俄羅斯這兩個與立陶宛接壤的國家，共同對它實施懲罰，也說到「中俄有必要聯手打擊一兩個美國的忠實走狗，以儆效尤。我們不能放任少數美國盟友以突破國際關係準則底線的方式挑釁這兩個大國。」

胡錫進更表示，中俄戰略關係要對美國的盟國立威，抑制他們有美國支持就可以對中俄任意胡來的誤判，兩國應找準機會痛擊其中個別喪失理性的國家，這應成為中俄戰略協作新的內容和方向，而「立陶宛是同時向中俄發難走得最遠的國家之一，它也理應成為中俄聯手給予教訓的首選目標之一。」

胡錫進進一步稱，反擊立陶宛，中方要明確傳遞這樣的信號：台灣問題是不容踩線的，中國不會允許立陶宛可以成為其他國家效仿的「先例」。歐洲一些國家尤其不應動可以把台灣問題當作對華關係新籌碼的念頭。

胡錫進最後指出，隨着美國帶動起新一波圍繞台灣問題的挑釁和發難，預示中國處理這個問題的成本將進一步上升，也觸動大陸更積極地思考一個問題：是否應該加快徹底解決台灣問題的進程，「根除從美日到他們一些小兄弟的這個所謂『籌碼』」。