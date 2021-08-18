福建平潭擬填海造陸建設新機場　斥資30億元定位「對台機場」

據內地傳媒報道，福建平潭國際旅遊島將規劃投資30億元（人民幣．下同），通過填海造陸建設一個新機場，擬選址澳前大沙嶼和小沙嶼。

報道稱，新機場定位是福州都市區二機場、對台機場、通用航空基地，重點發展對台灣的客運直航、通用航空服務、閩台航空快件物流等功能。



報道指，福建省交通運輸廳、省發改委日前出台《福建省交通強國先行區建設實施方案》，提出福建省將建設「雙一流、通全球」港口群和機場群，平潭、泉州、寧德、龍岩、漳州等地都將規劃建設新機場。

福建平潭國際旅遊島將規劃投資30億元，通過填海造陸建設一個新機場，定位包括有「對台機場」。（微博）

其中在平潭市，平潭綜合實驗區管委會相關人士表示，該區是全國唯一具備「綜合實驗區+自由自貿區+國際旅遊島」三區疊加的地區，具有獨特的區位及政策優勢。當前平潭正全力推進「一島兩窗三區」（國際旅遊島、閩台合作的窗口、國家對外開放的窗口、新興產業區、高端服務區、宜居生活區）建設，迫切需要規劃一個新機場。

按照初步規劃，平潭的新機場計劃投資30億元，建設範圍東至澳前東海岸，西至平潭島環島東路。新機場擬選址澳前大沙嶼和小沙嶼，其大部分是海洋，預計未來建設要填海造陸，相當於是在海上建設。報道稱，新機場定位為福州都市區二機場、對台機場、通用航空基地，重點發展對台客運直航、通用航空服務、閩台航空快件物流等功能。

報道亦提到，平潭機場還計劃結合“通用航空+旅遊觀光”模式，推出一批空中遊覽飛行觀光路線，促進通用航空業與旅遊業融合發展。也就是說，平潭機場建成後，不僅能滿足出行，還能空中飛行賞景。