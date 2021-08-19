台立法院長游錫堃：美國採「新一中政策」　台美建交終有一天實現

台灣立法院長游錫堃近日接受美媒「美國之音」專訪，報道內容於8月18日刊出。游錫堃表示，美國對台正在採取「新一中政策」，而習近平的專制政權也在逐步走下坡，他樂觀看待「台美建交有朝一日一定會實現」。



游錫堃稱，台海如果爆發戰事，以台灣海峽為能源運輸命脈的日本將首當其衝遭殃，韓國、菲律賓緊隨其後，美國的利益也將嚴重受損。台灣如果真的被中共佔領，美國等於撤退到西海岸，因為第一島鏈被突破，中國船艦就能自由進出第一島鏈，可以開到美國西海岸，美國國家利益將受到最大的衝擊。

美國在台協會主席莫健會見台立法院長游錫堃。（洪嘉徽／多維新聞）

游錫堃也強調，台灣經過不斷的努力，在1992年國會全面改選、1996年總統直選、2000年政權和平轉移，至今已經三度政黨輪替，基於二戰後「住民自決」和「國民主權」原理，台灣歷經的普選就是一種住民自決，「台灣事實上已經是一個主權獨立的國家，只是在法理上還沒有獨立而已」。他說，台灣的地位已經定了，只是有很多國家還不承認台灣的存在，如果說台灣現在的地位未定，「完全跟事實不符，也不符合台灣的利益」。

游錫堃提及，2020年11月12日時任美國國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）接受美國媒體採訪時講到，「台灣一直不是中國的一部分」，這少這部分已定，怎麼會還未定？

另外，2020年3月5日，他跟AIT主席莫健（James Moriarty）建議「台美建交」，莫健對媒體的發言不是用「台美」共享共同的價值與利益，而是用「兩國」共享；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2021年3月10日首次以國務卿身份出席美國眾議院外交事務委員會聽證會作證會時，也公開稱呼台灣為「國家」，看得出來台美關係不斷在增進。

美國國務卿布林肯2021年3月10日首次以國務卿身份出席美國眾議院外交事務委員會聽證會作證會時，公開稱呼台灣為「國家」（Reuters）

而對於美國白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）2021年7月6日出席「亞洲協會」視訊座談時說「我們不支持台獨」的說法，游錫堃表示，坎貝爾講不支持，並不是講反對，不支持不等於反對，且因為很多國家的外交政策非常敏感，牽涉到其國家利益，所以講話要非常小心。游錫堃並稱，事實上美國的軍機都來到松山機場，美台防衛方面有很多合作，實質上美國對台灣就像對待一個國家一樣，但是法理上美國還沒有承認。

游錫堃強調，「台美建交」已成為台灣共識，只要美國願意承認，很多民主國家就會跟著走，就會水道渠成。他並指，雖然現在很多國家礙於中國廣大市場而不敢承認台灣，但世事非一成不變，中共戰狼外交四處樹敵，國際對中共的好感度越來越低，中共專制體制若不改革，勢必繼續走下坡。另外，美國的「一中政策」也已從過去的「一法三公報」，變成「五法六保證三公報」，可以說是「新一中政策」了，「台美建交」有一天一定會實現。

游錫堃又認為，蔡英文對於他致力推動「台灣國家正常化」及「台美建交」的努力，沒有表示什麼意見。他還說，2020年蔡英文就職的時候，稱「中華民國台灣70年」，按理說這句話不是台獨嗎？因為中華民國不是70年，蔡英文加一個「台灣」，然後講70年，等於是1949年開始算。

游錫堃也表示，透過美日駐處正名、提升民眾對台灣國家認同感、通過「國家語言法」、「原住民族基本法」、「不當黨產處理條例」、年金改革、轉型正義等等，一步一步讓台灣邁向國家正常化。每一個法案在立法院通過，它都會距離過去的中國或中華民國越來越遠，國家正常化是點點滴滴在累積的。