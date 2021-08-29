《刻在我心底的名字》獲金曲獎　被指抄襲西洋及大陸兩首歌曲

8月28日，台灣藝人吳宗憲出席電商活動時向傳媒表示，台灣社會存在諸多不公，其已做好早晚必須離開的準備，接着話鋒一轉，質疑今年金曲獎年度歌曲《刻在我心底的名字》，與西洋老歌《Reality》的副歌雷同。

事件引起熱議，有網民隨即發現《刻》曲的前奏及部分段落還疑似抄襲中國大陸鋼琴家JINBAO在2019年發行的《自由が丘》。

對此，《刻》曲發行商華納音樂發出聲明，強調歌曲為原創，絕非抄襲。



吳宗憲日前在活動上批評《刻》曲「一首抄襲的歌，台灣的評審給他年度最佳歌曲，上面寫的是原創」，他邊講邊唱起西洋老歌《Reality》，表示自己早年在民歌西餐廳演唱過無數遍，一聽到《刻》的旋律馬上產生聯想。

吳宗憲說，針對《刻在我心底的名字》，2020年就有網民質疑抄襲，但伴隨該作品橫掃金馬、金曲，相關討論度漸消。吳宗憲表示自己是第一個公開提出質疑的人，「我願意去講出，國王根本沒有穿新衣，台灣不接受我這樣，所以我就慢慢規劃離開演藝圈。」

《刻在我心底的名字》是歌手盧廣仲替電影《刻在你心底的名字》獻唱的主題曲，獲頒2020年金馬獎最佳原創歌曲獎、2021年金曲獎最佳年度歌曲獎。針對吳宗憲質疑，金曲評審團一不具名評審表示，過去曾見這一討論，但在金曲獎投票時，並沒有任何人提出異議。

盧廣仲擊敗五月天及告五人，大熱贏得「年度歌曲獎」。（直播截圖）

金曲32評審團主席鍾成虎與《刻在我心底的名字》原唱盧廣仲所屬的添翼創越工作室也回應，表示「經過比對，歌曲有一定的差異。我們尊重馬來西亞的創作者，也尊重憲哥的看法，謝謝」。

電影《刻在你心底的名字》監製瞿友寧則於29日在Facebook發文分享自己的看法，指出「刻」曲經過多次修改，才呈現出如今的樣子，「好不好聽，見仁見智」，但冠上抄襲實乃「欲加之罪」。他又指，不確定作曲者是否有受到老歌影響，但他們沒有討論到這首歌，也沒有想要抄襲。

其進而反問，「各位試想，有需要有必要嗎？……這首歌未來會給很多人聽到，躲藏不了，被指涉嫌抄襲，未來還怎麼創作下去？一句話這樣傷害創作者，適合嗎？」

不過，《刻》曲今再被質疑與中國鋼琴家JINBAO的2019年《自由が丘》作品嚴重雷同，兩曲前半分鐘旋律幾乎一樣，《自由が丘》比《刻在》至少早1年5個月出版。有網民就此議論《刻在》得獎資格是否該被取消。對此，該曲版權擁有華納音樂版權部，下午透過徐則鈺律師發聲明，強調這首歌絕非抄襲。

《自由が丘》作者JINBAO是大陸著名獨立音樂人，此次抄襲事件，他收到許多網友私訊，對此，他大方回應「關於刻在我心底的名字我也聽過了，前面確實挺像。不過在流行歌曲裡，有幾句像也是存在的，和聲進行一樣也是很正常的事情。當然也不排除作者聽過我的這首作品。我個人不是特別在意。專心做自己的事就好。謝謝大家。」