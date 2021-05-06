前有「反共義士」後有偷渡客　大陸人「投奔自由」不過時

撰文： 李富茂 最後更新日期： 2021-05-06 21:30

一位大陸人、一句「投奔自由」激起台灣輿論連日關注。當地時間4月30日深夜，一位身份成謎的中國大陸籍周姓男子，從福建開着由淘寶購買、價格將近7萬台幣的「軍規」動力橡皮艇，一路直駛至台中登陸。由於過程中，台灣海軍、海巡署皆未發現，導致不少人質疑台灣周遭海防形同虛設？ 現在的台灣人可能相當訝異，怎麼會有大陸人採取「偷渡」的方式潛入台灣本島，難道真是單純的為了「自由」？這樣的疑問，背後所體現的即為台灣社會對於兩岸各自發展此消彼長的「認同」，懷疑今日還有大陸人不顧一切「到訪」台灣，還是背後有不為人知的「陰謀」？

台中港務警察總隊表示，4月30日深夜查獲一名聲稱投奔自由，駕橡皮艇從中國大陸福建赴台的周姓男子，全案依違反國安法等移送偵辦。（中央社）

事實上，台灣年輕一代或許不太瞭解，過去兩岸局勢尚未緩和之前，雙方皆曾出現不少「投誠與叛逃」的事件，有的人如曾任世界銀行副行長、抱顆籃球從金門飄洋過海赴陸的林毅夫、有的人則是劫機（客機），甚至駕駛戰鬥機直接人機一同投懷送抱。不過，既然近期發生了自大陸「投奔自由」到台灣的案例，就得從中國大陸投誠（叛逃）台灣説起。

以前，這些從中國大陸跨越海峽到台灣的「投誠」者，在台灣被稱為「反共義士」，他們的目的基本上都為「投奔自由」，何況赴台還能獲得大筆黃金，甚至由台灣當局「安排」老婆。而中國大陸第一位投誠（叛逃）台灣的軍官名字為張清榮，就曾獲得如此獎勵。

張清榮是河北省保定人，早年曾參加八路軍，歷任營長、炮兵團長等職，並於1952年參加抗美援朝戰爭，抗美援朝結束後任福州某軍區炮兵師副師長。1957年12月17日，張清榮從福建乘坐一艘小漁船投奔台灣並於金門上岸。張清榮被台灣當局封為「義士」，得到台灣政府允諾的獎勵黃金500兩，隨後被授予上校軍銜，改名張春生。不過這位「反共義士」卻在1958年10月，因倡導國共應走向和平之路，並一同建設中國而獲罪，最終於同年12月被處決。

1961年9月，中國大陸民航飛行員邵希彥、高知學駕駛一架18132號安-2輕型運輸機從山東起飛，在韓國降落。兩人於同年10月抵達台灣，獲黃金500兩。邵希彥就讀於台灣大學外文系夜間部，畢業後赴美取得碩士學位，返台後在「亞洲反共聯盟」工作，成為國民黨「反共宣傳」的樣板；高佑宗則被安排在空軍負責政戰業務，後在空軍總部政二處上校副處長任內退伍。

不過前文所提的案例，其實並無觸動兩岸雙方敏感神經，畢竟兩邊都曾有人員互相「叛逃」且非牽涉機密、極力栽培的人才。但在1962年3月，卻發生了震撼海峽兩岸的「投奔自由」個案。解放軍海軍航空兵第6師第16團3大隊8中隊飛行員劉承司，駕駛米格-15戰鬥機從浙江路橋起飛，併成功着陸桃園軍機場，成為解放軍首位「叛逃」成功的飛行員。最終，劉承司獲得台灣當局頒發的1,000兩黃金嘉獎，並加入台灣空軍，升至空軍電台上校副台長。

不過，有成功也有失敗。在劉承司之前，1960年1月，解放軍海軍航空兵第2師5團飛行員駕駛着米格-15戰鬥機飛往台灣，結果在宜蘭迫降時機毀人亡。至於中國大陸另一位「投奔自由」者吳榮根，1982年駕駛着米格19型戰鬥機叛逃台灣，獲頒黃金5,000兩、封少校軍銜。有趣的是，吳榮根因外型俊俏，經台灣媒體炒作，成為當時台灣女性瘋狂熱愛的對象，號稱「阿根哥」。

姜洪軍（左1）、王豔大（左2）、卓長仁（左3）、安偉建（右3）及吳雲飛（右2）、高東萍（右1）等6人，1983年自中國大陸劫持民航機降落到南韓美軍飛彈基地，獲「六義士」封號。（中央社）

據公開訊息數據顯示，迄今中國大陸最後一位「投奔自由」者，是1989年9月駕機的大陸軍方飛行員蔣文浩。蔣文浩於1965年12月3日出生，1986年畢業於解放軍空軍第十三航空學校、三級飛行員，他抵達台灣後獲黃金2,000兩，並敍階中尉。此外，台灣空軍後來在蔣文浩的戰機發現被加裝了「電子防逃系統」，有外界臆測這可能是之後再無解放軍飛行員叛逃之其中原因。

不過追根究柢，當時兩岸關係逐漸緩和的大環境下，雙方對於所謂「叛逃」一事，均已刻意淡化處理，台灣當局也取消了黃金嘉獎，大大減緩解放軍「投奔自由」的誘因。而另一方面，隨着中國大陸整體發展，大陸民眾「投奔自由」的情況也越趨減少。換言之，當所謂的「推拉」力量不復存，今日大陸籍周男何以軍用橡皮艇的方式「投奔自由」，其背後的故事只有當事人得知。或許，隨着當前兩岸關係的持續緊張、對峙，也很難斷言兩岸互相「投誠（叛逃）」的歷史會不會重演，而這位大陸男子有可能是個訊號。