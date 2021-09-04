大陸推網絡遊戲「限時令」　海外玩家為何「躺着也中槍」？

中國大陸官方為了改善青少年、兒童沉迷網絡、手機遊戲的現象，近日推出相關政策，盼能為孩童營造一個良好的成長環境。這些規範除了帶給大陸的遊戲公司、未成年玩家重重限制外，還有一個群體也深受影響，那就是海外玩家。



中國大陸政府近日推出政策，盼能改善青少年、兒童沉迷網絡、手機遊戲的問題。（VCG）

其實這波針對未成年玩家的遊戲政策，很早便有蛛絲馬跡。今（2021）年8月初時，大陸官媒《經濟日報》便發文稱「現今的網絡遊戲是一種『精神鴉片』、『電子毒品』」。由於文中點名騰訊公司的旗下遊戲，導致其股價重挫。儘管事後《經濟日報》刪文，並重新以《網絡遊戲長成數千億產業》為題（內容與前篇相似，不過刪去負面名詞），似乎已預告接下來將會對遊戲產業、未成年人做出進一步規範。

果不其然，8月底國家新聞出版署發布通知，將嚴格限制網絡遊戲企業向未成年人提供遊戲服務的時間。從9月1日開始，所有的網絡遊戲公司僅可於每周五、周六、周日，以及法定節日的20時至21時，向未成年玩家提供1小時的遊戲時間，其他時段均不得以任何形式提供服務。

同時要遊戲公司，嚴格落實網絡遊戲用户帳號的實名註冊與登錄要求，並限制未成年玩家的「氪金」（遊戲充值）額度。還要政府各級部門要加強監督檢查，對未嚴格落實的網絡遊戲企業，要依法嚴肅處理。

但「上有政策，下有對策」，規範推出至今第三天，對於遊戲推出的各種審核，不少青少年早已有解套，比如直接拿父母、爺爺奶奶的身份證來實名，或是上網購買已實名且為成年人的帳號，並花錢找人幫忙代人臉辨識、玩國際版等等，大鑽漏洞。

相較於很快找到解套方式的大陸未成年玩家，台灣、星馬等地的玩家對於9月1日推出的遊戲實名認證、人臉辨識等要求，卻仍相當頭痛。

為何一個大陸政策會影響到這些地區的玩家？這是因為近幾年來大陸遊戲產業發展快速，加上同樣使用中文無需經過翻譯，於是吸引許多台灣、星馬等地，想要搶先體驗遊戲內容的玩家。儘管大陸的遊戲表示可以使用護照、港澳台亦可使用身份證進行實名認證，但對注重個人身份訊息隱私、尚未有身份證明文件的台灣、星馬玩家（含已成年玩家）來說，還是相當不便。

因此9月1日推出的未成年人遊戲時間規範，也讓台灣、星馬地區的一些玩家「被迫」不能玩大陸的手機遊戲。儘管部分遊戲有國際版、有港澳台代理版，但若想繼續玩該遊戲只能從頭開始，多數玩大陸版的台灣星馬玩家表示：「大不了萬一被抓就不要玩了」、「對大陸遊戲早就有心理準備」，多半傾向「退坑」（不再關注、花錢玩該遊戲）不玩了。

雖然研究證實，未成年人沉迷網絡遊戲會帶來不良影響，但大陸官方在推行政策之餘，也該避免形式主義的「一刀切」，畢竟網絡遊戲也是拉近周邊地區連結和情誼的場域，特別是遊戲背後玩家的交流，別讓大陸、台灣與星馬地區的玩家損失了一個可以互動的平台。