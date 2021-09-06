解放軍轟6等19架軍機進入台灣空域　民進黨立委：自我防衛最重要

根據台灣國防部9月5日傍晚發布的解放軍軍機動態，高達19架重型戰機，越過台海中線以西，於台灣西南空域活躍行動，軍事動作相當異常。

民進黨立委蔡適應9月6日受訪稱，歷史的經驗指出，國家安全絕對不是靠一紙所謂的和平協議就能保障，自我防衛才是國家安全最重要的事情，否則二次大戰就不會爆發。



19架共機9月5日侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），包括一架運-8反潛機、四架轟-6、十架殲-16、四架蘇愷-30。（台灣國防部）

19架解放軍飛機9月5日進入台灣西南防空識別區（ADIZ），包括一架運-8反潛機、四架轟-6、十架殲-16、四架蘇-30，不但在台灣掀起討論，美方也相當關注，包括美國議員、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）均在社群媒體上發文示警。

民進黨立委蔡適應9月6日在民進黨立法院黨團記者會上，被問到共機再次擾台一事，強調自我防衛才是維護國家安全最重要的事情，他表示，這段時間共機持續進入台灣的西南防空識別區，更加凸顯自我防衛、增加國防預算的重要性，但遺憾有少數在野黨立委反對預算的增加，「我想這就是司馬昭之心路人皆知」。

另針對延至12月18日的四大公投案（萊豬、藻礁、核四、公投綁大選），傳出民進黨內有「主戰派」與「冷處理」兩派意見，甚至有人點名台灣行政院長蘇貞昌、副總統賴清德、桃園市長鄭文燦出來主導攻防。民進黨立院黨團幹事長、立委劉世芳強調，目前黨團最重要的任務就是協助政府在短期內有效發放「五倍振興券」，民進黨對公投保持高度關注，隨時隨地就不同議題提出看法，但沒有所謂的「主戰派」或「冷處理派」，目前重點仍放在防疫、紓困與振興。