張鈞甯捲台獨風波　蔡英文：凸顯兩岸民主和威權的差異

台灣藝人張鈞甯因個人11年前的碩士論文題目出現「我國」二字，而被大陸網民判定是台獨藝人，其工作室為此發表聲明駁斥。

蔡英文9月8日主持民進黨中常會，她表示，注意到在對岸發展的台灣藝人，因多年前用了「我國」兩字，就遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺，「這些事聽在台灣人耳裏，大家都覺得不可思議，也無法接受」。她也指出，比起打壓封殺，「善的循環」才是國際政治當中，大家應該去追求的普世價值。



蔡英文在致詞時，先提及近來的台灣疫情發展。她表示，近來除了機師確診事件，新北市也有幼兒園群聚感染，雙北部分的學校因此停課。她知道大家心裏很忐忑，「我們一定會全力來防堵疫情」，呼籲民眾配合台灣疫情指揮中心的指示，做好防疫措施，也幫忙宣導防疫資訊，「這一波我們一定要守下來」。

蔡英文並提及，近來，台灣的疫苗取得量不斷增加，公私合力的BNT疫苗，和民主盟友捐贈、台灣自購的AZ疫苗也都陸續到貨，政府會妥善規劃第一劑和第二劑的數量，希望持續來衝刺疫苗的覆蓋率。她也希望民進黨公職鼓勵能打疫苗的人趕快打，儘早得到保護力。

蔡英文隨後特別提到藝人張鈞甯「被台獨」事件。她表示，這幾天她注意到有在對岸發展的台灣的藝人，因為多年前用了「我國」兩個字，就遭到對岸言論審查，甚至工作權被封殺。這些事聽在台灣人耳裏，大家都覺得不可思議，也無法接受。

針對張鈞甯「被台獨」事件，蔡英文說，「這些事聽在台灣人耳裏，大家都覺得不可思議，也無法接受」，她也指出，比起打壓封殺，「善的循環」才是國際政治當中，大家應該去追求的普世價值。（民進黨提供）

蔡英文強調，台灣是民主自由的社會，支持哪一個政黨、哪一些議題、要去哪裏發展，都是人民的選擇自由，也都應該被尊重。因為言論不合自己的意思就封殺、剝奪工作權，這不僅是對個人權利的侵害，也更凸顯了「兩岸在民主和威權兩種價值上的差異」，這對兩岸交流不會帶來什麼正面的意義。

蔡英文接着說，她也注意到為了要感謝疫苗捐贈的國家，很多台灣民眾都在討論怎麼「買爆」來報恩。在疫情中，不只是大家熟悉的美、日，像是波蘭、立陶宛、斯洛伐克和捷克，這些距離台灣遙遠的歐洲國家，也因為在防疫物資上互相扶持的温暖，形成了一個「善的循環」，也加深彼此的情誼。她相信比起打壓封殺，這才是國際政治當中，大家應該去追求的普世價值。