娛圈風暴｜學者：聘台灣藝人如履薄冰　小粉紅加速兩岸演藝圈脱鈎

近期中國大陸對於資本圈及娛樂圈進行整頓，引發各界討論，不少藝人更捲入「台獨」、「辱華」風波，遭到「小粉紅」出征。

加拿大約克大學（York University）副教授沈榮欽於9月6日在自己的Facebook發表一篇題為「邊際效應遞減的小粉紅」的文章，指出中國大陸將對聘用台灣演藝人員如履薄冰，反而加速台灣演藝圈與中國大陸脱鈎。



張鈞寧的台獨風波引爆輿情（點擊大圖瀏覽）：

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沈榮欽首先說到，中國大陸網民翻出瑞士愛彼（Audemars Piguet）行政總裁本納米亞斯（François-Henry Bennahmias），於2021年6月在瑞士洛桑管理學院（IMD）演講中表示「台灣是一個非常技術導向的國家」，因而認為愛彼辱華，要求愛彼道歉，並與代言人鹿晗解約。愛彼官方微博迅速發表聲明「對於最近發生錯誤的表述，我們深表歉意。愛彼始終堅持一個中國的立場，堅定維護中國的國家主權和領土的完整性。」同時鹿晗也迅速解約，這一切均按照小粉紅的意思行動。

沈榮欽指出，辱華在國際與中國的反應正好形成兩極化趨勢，國際上辱華的邊際效應已經趨近於零，愛彼辱華事件在國際上沒有產生絲毫漣漪，不僅國際媒體無人問津，美聯社（Associated Press）更是毫無表示，唯一的反應就是在中國微博發表中文聲明，這些聲明幾乎已經成為通稿，任何在中國大陸辱華的國際企業都可以照抄，但是出了中國，事情變得彷彿不存在。

沈榮欽表示，相對之下辱華在中國的效應反而越演越烈，指出前陣子被官媒點名「娘炮」的鹿晗如驚弓之鳥，不等任何官媒表示，就立刻主動與愛彼解約。

大連日本街（點擊大圖瀏覽）：

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沈榮欽也稱，日前全中國最大的日本街，位於大連的「京都風情街」，也在開幕之後因小粉紅的抗議，一個星期就立刻關閉。中國網友因此諷刺：「此戰役，殲滅中國走資派商家1,000餘家，殲滅日本商家四家，尼泊爾商家一家。成功解散漢奸打工人員三萬餘人。」

小Ｓ的「國手」說引發輿論風暴（點擊大圖瀏覽）：

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沈榮欽表示，當中國以外的世界已經對辱華波瀾不驚，小粉紅唯一能傷害的只剩下中國商家與中國工人，對已經下滑的經濟與上升的失業率來說，無疑是雪上加霜。或許中國大陸之外，唯一會受到影響的是也使用中文的台灣，連小S都因東京奧運表示要「請全部國手到家裏吃飯」，而遭到小粉紅出征，可以想見，在趙薇之後，中國將對聘用台灣演藝人員如履薄冰，反而加速台灣演藝圈與中國脱鈎，是謂「總加速師」。