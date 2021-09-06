台灣受邀環太平洋軍演與否　台駐美代表：等待美國政府回答

台灣駐美代表蕭美琴接受美媒《檀香山星廣報》專訪時透露，台灣參與「環太平洋軍事演習」（PIMPAC）一直是台美討論的話題，「這些討論一直在進行。」她表示，台灣是否受邀成為2022年PIMPAC觀察員是美國政府須回答的問題。



蕭美琴在臉書（Facebook）表示，酈英傑雖然卸任AIT處長，還是一直很關心台灣。（Facebook＠蕭美琴）

蕭美琴日前赴夏威夷訪問三天，期間除參加夏威夷智庫「太平洋論壇」防衛安全研討會，並與美國在台協會（AIT）前處長酈英傑（William Brent Christensen）會面。蕭美琴在臉書（Facebook）表示，酈英傑雖然卸任處長，還是一直很關心台灣。

蕭美琴向《檀香山星廣報》表示，「中國數十年來從未放棄對台使用武力，台灣現在面臨一系列的灰色地帶威脅，企圖使台灣屈服，且持續擴大」。她指出，包括海空近距離接觸、侵擾台灣防空識別區及周邊水域等，「中國軍機入侵幾乎已成為日常」。

蕭美琴表示，「來自中國的挑戰還包括網路攻擊、政治戰、政治影響力作戰，甚至及於台灣境內，我們必須做的是加強我們自己的防禦」。台灣必須明智地發展不對稱戰力，這樣的能力將增加任何實際入侵的決策困難。

被問及台灣是否受邀成為2022年PIMPAC的觀察員時，蕭美琴說，這是美國政府必須回答的問題，強調台灣參與國際事務十分重要。她認為，「隨着中國的威脅越來越大，國際協調將有助於阻止中國進一步的軍事行動，並透露台灣參與PIMPAC一直是台美討論的話題，這些討論一直在進行」。

環太平洋軍演是以美國為首、1971年舉辦迄今的跨國海上軍事演訓，1974年奠定每兩年舉辦一次的原則，演訓科目包含制海、反水下、防空、反恐、人道救援等；台方頻向美方表達參與演訓的意願，近年更期盼能以觀察員身分，參與敏感性較低的人道救援交流，唯迄今未獲美方首肯。