台駐美代表處醖釀更名　環球時報：北京在外交經濟軍事準備攤牌

近日西媒報道美國政府正在考慮將「台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」，此類說法已獲得白宮印太事務協調員坎貝爾（Kurt Campbell）的支持，並稱正在評估相關的風險。

中國大陸官媒《環球時報》對此發表社評稱，美國這樣做將把事情推到攤牌的臨界點，示意北京將有一連串外交、經濟與軍事動作迎接挑戰，準備與之攤牌，別無選擇。



據英媒日前報道，美國政府除了認真考慮台灣提出更改代表處名稱的請求，美台高級國安官員還就此舉行面對面會談，而這些消息是緊隨着中美元首通話透露出來的。

英媒報道華府「認真考慮」台灣將駐美代表處更名為台灣代表處的訴求，不但白宮國安會印太事務協調官坎貝爾表達贊成立場，在國家安全委員會和國務院亞洲事務局也獲得廣泛支持。（Getty）

對於相關發展，《環球時報》9月12日晚間發表名為《美台若需要根本教訓，我們就送給他們》社評，內文指出美台如果做出上述更名，意味着華盛頓基本放棄了一中政策，構成圍繞台灣問題的重大事變。

環時提及立陶宛之前宣佈將使用「台灣」的名稱與台互設辦事處，遭到中方猛烈抵制。認為「如果美國也這樣做，無疑將對其盟國產生廣泛示範效應，帶來台灣駐那些國家代表處的更名潮」。

該篇社評指出，美國政府清楚這件事情非同小可，他們現在處於放風、測試中國大陸反應的階段。並質疑「有什麼好測試的？他們要把事情推到攤牌的臨界點，中國大陸除了迎接挑戰，準備與之攤牌，別無選擇」。

至於中國大陸可能的反應，該文分析指稱，外交上決不會低於北京對立陶宛的反應，屆時中國召回駐美大使完全可以預期，而且這很可能是中國外交上的「最低反應」，否則中國無以為「一個中國」原則立威。

社評說，光外交手段顯然不夠，如果美台操作改名，已經涉嫌觸碰《反分裂國家法》紅線，大陸方面需要祭出嚴厲經濟和軍事措施，打擊美台囂張氣焰。屆時大陸應在經濟上嚴厲制裁台灣，直至視情況對台灣實施經濟封鎖。

社評認為，立陶宛之前宣佈用台灣名稱互設辦事處，遭中方猛烈抵制。如果美國也這樣做，將對其盟國產生示範效應，帶來其他國家代表處的更名潮。（Facebook@Taiwan in the US）

另在軍事層面，社評倡言解放軍機在那種情況下「應當飛到台灣島上空去了」，將台灣空域納入解放軍巡航範圍，這是中國大陸「遲早必須邁出的一步」，而美台代表處更名提供了北京以這種方式強化宣示對台主權的充分理由。預料台灣軍隊不敢阻擋解放軍戰機飛越台灣島，如果台軍膽敢開火，那將讓解放軍義無反顧地給予「台獨」勢力決定性和毀滅性的打擊。

社評認為，中國大陸如果姑息美台這一次，他們下一步一定會走得更遠。這一次在安納波利斯市舉行的高級國安官員會議，下一次會將拿到華盛頓國務院大樓去開。還有年底的所謂「民主峰會」，如果不遏制美台氣焰，華盛頓說不定真會邀請蔡英文參加，那將比1995年李登輝以校友身份訪美在性質上更加惡劣。