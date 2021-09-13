台軍漢光37號演習，於今（13日）展開，清晨由國防部長邱國正，於國防部地下碉堡衡山指揮內，宣佈演習開始。

在漢光演習開始之前，9月10日，衡山指揮所曾經因為工程包商協作意外等因素，爆發小火警，雖無發生傷亡，但是疑似導致全台灣終極指揮中心——衡山指揮所，整個失能、無法指揮監控作戰長達30分鐘。對此，台灣國防部堅持否認，衡山指揮所有「失能30分鐘」之情事。



台軍衡山指揮所為戰時唯一聯合作戰指揮中心，位於國防部大樓後方山洞地窖內，一旦台灣有事，政府高層將集體搬移至衡山指揮所指揮。（台灣國防部提供）

今年漢光37號演習，演習前外界有傳「漢光魔咒」的坊間言談。因為去年漢光36號演習傷亡慘重，總共造成5+1人死亡，其中一人死亡還是因為自裁。故今年漢光37號演習，外界十分關注。



此次衡山指揮所疑似因為火警而「失能30分鐘」，雖國防部方面極力否認，但是衡山指揮所「易工難守」的缺失已經顯示出來。整個指揮所的結構脆弱、經不起實戰考驗的實情，恐是台軍下一階段必須面對的問題。

除此之外，也因為「魔咒發威」，8月31日發生參與演習的F-16V Blk20雙座戰機，於屏東空軍基地滑行道，發生詭異的降落後「機頭插土」的事故，整個事件疑雲重重，駕駛員二位空軍中校，都被停飛嚴格審問。而F-16V在8月短短一個月，亦發生三次嚴重事故。

國防部長邱國正，今日清晨在衡山指揮所內發布漢光37號演習實兵演練開始，但是前日此處才發生火災意外，疑似導致失能30分鐘。（軍聞社提供）

據了解，衡山指揮所為台灣最高戰時指揮中心，位於大直台灣國防部巨型建築物體後方山中地窖，整個國防部後山挖空，建造了精密結構的地下指揮碉堡。一旦解放軍武力犯台、或者進行斬首特攻作戰，台灣元首將立刻經由萬鈞計畫，搭乘甲車或者直升機，從台北市博愛特區總統府前廣場，迅速抵達大直衡山指揮所內部，接手指揮任務，從地下碉堡發起反擊命令。

除了衡山指揮所之外，台北市公館蟾蜍山雷達站聯戰中心，也是重要軍事指揮節點，曾經發生過新冠肺炎病毒群聚事件，其防衛也相當粗糙。（台灣總統府提供）

衡山指揮所為台灣目前唯一的聯合作戰指揮中心，與空軍台北市蟾蜍山聯戰中心，為台北市區二大指揮所。美方在去年漢光36號演習電腦兵棋推演時期，曾經質疑過台軍，有關衡山指揮所的安全問題。美方質疑，一旦解放軍突襲松山機場，爾後直接跨過大直僑，直接攻陷衡山指揮所與蟾蜍山聯戰中心雷達站，請問台軍萬鈞計畫要如何施行？此問讓台軍國安高層語塞。

美方專家去年即對台灣國安高層警告，一旦松山機場遭到襲奪，則衡山指揮所、蟾蜍山雷達站指揮所將率先被佔領，讓台灣政府領導高層無處可去，台海戰事將在30分鐘內以台灣投降結束。（陳宗逸／多維新聞）

根據相關前國安高層的質疑，台軍一向對資訊戰、電子戰和頻譜戰場相當陌生，一旦衡山指揮所遭到攻擊性電子作戰攻擊，遭到資訊癱瘓與駭客重擊，要如何因應？是否有備份的所有資訊，以供後續轉換指揮中心使用？據稱，衡山指揮所所有的命令指揮輩分，僅在旁邊的舊圓山指揮所備份，一旦衡山指揮所被癱瘓，較舊的圓山指揮所也難保，故戰時備份恐怕毫無用處。