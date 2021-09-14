立陶宛外委會主席會見台灣駐美代表　批北京重蹈蘇聯覆轍

立陶宛國會外委會主席帕維里歐尼斯（Žygimantas Pavilionis）訪問華府，當地時間9月12日赴雙橡園與台灣駐美代表蕭美琴會晤，雙方就雙邊關係、面對強權霸凌打壓的經驗交換意見，也談論如何強化台立美關係。



帕維里歐尼斯與立陶宛外委會資深成員慶格里斯（Emanuelis Zingeris）近日訪問華府，並於9月12日晚間前往雙橡園與蕭美琴會面。

蕭美琴在Facebook表示，很榮幸在雙橡園接待來訪華府的帕維里歐尼斯一行，席間特別感謝立陶宛政府與人民慷慨捐贈疫苗，並彼此分享台灣與立陶宛各自在歷史上面對強權霸凌打壓、如何爭取自由的經驗。

蕭美琴說，她以台式夜市牛排和珍珠奶茶剉冰招待訪團一行人，並透露帕維里歐尼斯等人多不曾吃過珍珠，「很好奇也很期待有天在立陶宛可以喝到珍珠奶茶」。她也感謝慶格里斯送一隻陶瓷貓的藝術作品給她，訪團看到駐處人員戴「感謝立陶宛」口罩很感到，她收到貓也很感動，「共同的自由理念與民主的信念，讓我們友誼更堅實」。

帕維里歐尼斯也同步在Facebook公開兩人的公開照，並稱台灣的潛力尚未被世界完全認識，「但北京猶如重蹈立陶宛追求自蘇聯獨立時莫斯科所犯的錯誤」，這反而有助世界認識台灣。他說，能與在華府的真朋友會面十分美好，特別是台灣駐華府人員還貼心戴上有「謝謝立陶宛」字樣的口罩接待。

帕維里歐尼斯透露，根據規劃，立陶宛方將與美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）、具立陶宛血統的參院民主黨二號人物杜賓（Dick Durbin）、參院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）等議員會晤。

另外還有美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國家安全會議（NSC）歐洲事務高階主任史洛特（Amanda Sloat）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）國安顧問麥克艾爾道尼（Nancy McEldowney）等高階官員，以及智庫、媒體等代表會面。