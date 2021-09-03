駐華文化參贊透露　大陸境內所有立陶宛相關文藝活動皆告停

立陶宛因允台灣以「台灣」名義設立代表處，導致與中國大陸的關係惡化，中方更宣佈召回駐立陶宛大使。近日，立陶宛駐中國大使館文化參贊伊萬納斯卡斯宣稱，中立兩國的文化合作有了翻天覆地的變化，中國大陸境內所有立陶宛相關文化藝術活動目前皆暫停。



伊萬納斯卡斯接受立陶宛國家廣播電視（LRT）採訪時稱，自5月起，立陶宛在中國大陸的文化藝術活動陸續遭到取消或暫停。有藝術季主辦單位在節目開始前約兩星期才臨時通知稱，考量兩國關係的最新發展，雙方無法繼續合作。

伊萬納斯卡斯還聲稱，立陶宛翻譯書籍的出版工作亦受到影響，書號和許可取得遇上阻礙。不過他同時表示，台灣一些文化界人士近期主動接觸立陶宛一方，表達加強雙方交流的興趣，並希望可一同執行計劃，目前討論多在初步階段。

台灣將在立陶宛設立「駐立陶宛台灣代表處」。（Facebook＠MOFA）

立陶宛政府早前同意與台灣互設代表處，中方回應指立方此舉嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反一個中國原則，中方有權也應當作出正當合理的反應。

立陶宛外交部其後發表聲明表示遺憾，但重申立陶宛政府與台灣發展互惠關係的決心。歐美亦有聲援立陶宛，其中歐盟13國國家議會及歐洲議會外委會主席發表聯合聲明，歡迎立陶宛與台灣發展經濟關係，並指責中方對立陶宛施加政治、外交和經濟壓力的攻擊性行為。美國國務院發言人普萊斯則重申美國支持歐洲夥伴以及盟友跟台灣發展互惠關係，力抗中方威迫行徑。