國民黨主席選舉｜撇台灣「本土」標籤　江啟臣稱：我是中國國民黨

國民黨主席選舉近日紛擾不斷，黨內紛爭愈發激烈，尋求連任的現任黨主席江啟臣9月14日上午接受台灣資深媒體人唐湘龍廣播節目專訪，唐湘龍稱江啟臣是「土生土長的台灣人」，在國民黨內易被定義為「本土派」。

江啟臣被問到，國民黨內是否有人懷疑他對國民黨核心價值的忠誠度？江啟臣回應表示，外界無需懷疑他的忠誠，如果自己對國民黨沒有忠誠，他早就離開，他強調他對過去17個月擔任黨主席感到驕傲，他無怨無悔。

江啟臣指出，有人認為他比較本土，可能與國民黨的核心思想不能貼合，但他不是「台灣國民黨」，而是「中國國民黨」，國民黨的問題不在於名字，而是核心價值，國民黨是創建「中華民國」的政黨，沒必要否定自己，否則應該解散。

現任黨主席江啟臣9月14日上午接受台灣資深媒體人唐湘龍廣播節目專訪，江指出，有人認為他比較本土，可能與國民黨的核心思想不能貼合，但他不是「台灣國民黨」，而是「中國國民黨」。 （江啟臣辦公室提供）

他表示，他擔任國民黨主席後，一再強調「是國民黨過去悖離了中華民國路線」，國民黨總理孫文的思想放在今天，其實符合今日自由民主、苦民所苦等理念。

江啟臣強調，國民黨是一個有記憶的政黨，雖然他最年輕，也在台灣出身，但過去的歷史記憶、具有兩岸經驗的人能夠助他處理兩岸關係。

江啟臣認為，國民黨去（2020）年大選慘敗後，國民黨的兩岸論述出現檢討聲浪，經過半年檢討跟凝聚，大家認為關鍵是沒有講清楚九二共識，九二共識本身沒有問題，放在美、中、台三邊關係中，國民黨的價值就會提升，未來應該立即做的事情就是如何破冰，恢復對話協商，他希望能有高階領袖級的人物訪問對岸。

針對兩岸未來該如何進行交流跟發展，江啟臣認為，台灣內部要凝聚共識，下一階段應該是在行動，而非一直討論九二共識。