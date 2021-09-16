「台獨」風波逾月後小S再發聲　「感謝國台辦幫忙澄清」

台灣藝人小S（徐熙娣）因東奧「國手」事件，被大陸網民指認為「台獨」。隨後，小S曾發文為自己澄清。

事隔逾一個月後，周三（15日）晚，小S再度回應事件，她在微博轉發國台辦在例行記者會上的回應，並表示「感謝國台辦再次幫忙澄清」。



小S在微博發文感謝國台辦為自己澄清。（微博@小S）

在北京，被問及關於小S、張鈞甯等台灣藝人的「台獨」事件，國台辦發言人朱鳳蓮回應指，「近期接連發生在陸正常發展的台灣藝人被網路炒作，不由得讓兩岸民眾高度懷疑，是不是台灣有些政治勢力蓄意製造事端，企圖干擾、阻撓台灣演藝人員在大陸正常發展，破壞兩岸人文交流、挑撥兩岸民眾對立，破壞關係。」

朱鳳蓮又指，「我們希望也呼籲兩岸民眾高度警戒、擦亮眼睛，精準辨識，不要上當。」而針對微博、微信公眾號內的激化兩岸對立的題材，朱鳳蓮表示，「背後肯定有原因，我們正在深入調查、處理。」

對此，15日晚，小S在微博發布國台辦回應的照片，並寫到，「感謝國台辦再次幫忙澄清我不是台獨，也拜託造謠者到此而止。祝大家中秋團圓快樂。」

8月5日，小S在微博回應稱自己不是「台獨」。（微博@小S）

有不少網民亦對小S表示支持：

「回來吧徐熙娣，想你了」。



「愛鄉愛土的台灣意識不等於台獨意識」。



「S多吃月餅少喝酒哦」。



「全台灣最可愛了，沒有你少了好多快樂」。



據早前報道，東京奧運期間，小S在Instagram發文支持中華台北隊選手時，提及「國手」二字，引發大陸網民不滿，並被貼上「台獨」標籤，還因此一夕間遭到四個代言品牌割席。8月5日，她曾在微博發文首度回應事件，並為自己澄清「我不是台獨！」。