王力宏返台外出聚餐違反防疫規定　台北市政府將開出罰單

台灣藝人王力宏從美國隔離返台，結束隔離期後旋即與好友徐若瑄、陳建州、范瑋琪夫妻、音樂人陳子鴻聚餐，遭網友質疑，隔離結束的7天自主健康管理期竟然聚餐，違反防疫規定。對此，台北市府表示，該案已違反自主健康管理規定，會依照台北市政府訂定的相關裁罰基準作裁處。



針對王力宏在自主健康管理期間，到藝人徐若瑄家出席聚會，疑似違反防疫指引的規範，台北市副市長黃珊珊說，自主健康管理期間禁止與他人從事近距離或群聚活動，如聚餐、聚會、公眾集會等，這案子看起來的確在自主管理期間參加朋友的聚餐、聚會，「就這部分是違反自主健康管理規定，會依照台北市政府訂定的相關裁罰基準作裁處」。

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徐若瑄宴請剛返台並結束隔離的王力宏吃飯並PO文，但是結束14天居家檢疫之後，還有7天的自主健康管理；依照指揮中心公布規範，聚餐或聚會為交流場合，難以落實全程佩戴口罩，亦難以避免近距離交談，具有傳染風險，故自主健康管理期間禁止聚餐或聚會。

徐若瑄原本先將該篇PO文的留言功能關閉，隨後她將此篇文章直接刪除，而王力宏則透過公司道歉，也同步於Facebook發文：「謝謝網友和媒體們的提醒，我真的是疏忽了解隔離後的七天自我健康管理。對大家都很抱歉，對不起。我會承擔所有違規責任，剩下的三天自主健康管理也會嚴格完成」。

根據台灣指揮中心資料，如未確實遵守各項自主健康管理規定，係違反「傳染病防治法」第48、58條，將依同法第67、69條，處新台幣6萬以上至30萬元以下罰鍰或新台幣1萬以上15萬元以下罰鍰。

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