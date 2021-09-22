台灣菠蘿失大陸市場陷末路？英媒：出口日本帶來轉機疑慮並未實現

中國大陸在今年3月以檢出介殼蟲為由，宣布禁止進口台灣菠蘿（台灣稱鳳梨），當時輿論普遍關注失去第一大出口市場後，台灣菠蘿會否遭遇致命性打擊。據英國傳媒BBC中文網近日報道，憑着出口日本帶來的轉機，上述疑慮並未出現，有業者甚至認為，一個新的市場取代了原本可謂穩定的市場，這是一個正面的變化。



今年2月26日，中國大陸的海關總署宣布，從台灣出產的菠蘿（台灣稱鳳梨）中檢出「檢疫性有害生物」，因此自3月1日起暫停進口。由於中國大陸進口通常佔台灣菠蘿出口總量的九成，消息一出隨即引發市場及政界關注。30多歲的台灣人阿力經營著家中傳下來的大片農田，主要種植菠蘿，他表示，3月至6月是台灣菠蘿出口旺季，若市場出現恐慌並導致菠蘿滯銷、價格暴跌，規模較小的菠蘿種植戶會面臨最大危機，「我當時心想說，完蛋了」。

然而半年過去，阿力表示自己擔心的情況未有出現，並指這是得益於日本市場幫助、台灣政府的應急配套措施以及海內外消費者的支持。據官方數據顯示，雖然失去大陸市場， 但台灣菠蘿的第二、第三大出口目的地日本與香港，進口量卻增長了數倍。

有業界人士坦言日本市場對台灣菠蘿的興趣明顯增強。 (屏東縣政府)

其中在日本，今年1月至7月，台灣菠蘿進口量同比增長超過7倍，達17583公噸；進口額同比增長近6.5倍，達到2246.8萬美元（約1.75億港元）。有業界人士坦言日本市場的興趣明顯增強，並提到日本家庭人口普遍較少，原本並不需要較大的菠蘿，但當地一些超市今年開始系統地向台灣學習做水果盒，使大顆的菠蘿也可以放內。

香港的數據也十分亮眼，今年1月至7月台灣菠蘿進口總量達6235公噸，同比增長近5.5倍。據本身主攻香港市場的出口商林裕紘介紹，今年3至4月間，香港果欄內的台灣菠蘿價格一度從70多元新台幣（約逾19.6港元）漲到140多元（約逾39.2港元），甚至比超市價格更高。

不過，這並不代表失去大陸市場的損失已完全得到彌補，數據顯示，去年前7個月大陸進口的台灣菠蘿達40142公噸，但今年同期，日本與香港進口的總量只有23818公噸。

日本前首相安倍晉三亦曾貼出和台灣菠蘿的合照。（Twitter）

另一方面，大陸禁令一出後，台灣當局亦立即傾全台之力搶救銷路，其中台灣農業委員會宣佈投入10億元新台幣（約2.8億港元）專項經費援助境內外銷售。海外市場方面，當局亦對運輸費用作補助以及增加銷售獎勵金，規定單一業者如出口累積100公噸以上，每公斤可獲獎勵金2元新台幣（約0.56港元），同時，海外的行銷活動也有機會獲得經費補貼。阿力憶述，他正是看到政府的應對才安下心來。

台灣黍離策略顧問公司CEO焦鈞表示，政府鼓勵、貿易商積極以及購買端意願，是構成今年新市場活躍的共同因素，缺一不可，但就提醒業者需要取消對補貼的依賴。他認為，今次事件中，危機化為了轉機，但同時其應該令台灣政府警醒，全方位地思考生鮮出口大陸的策略，並規劃戰略目標，否則台灣將一直需為同類事件疲於奔命。