大陸水果限台令反益香港食客？ 果欄檔主：來年購入更多台灣菠蘿

今年3月，中國大陸以檢出介殼蟲為由，宣布禁止台灣菠蘿（鳳梨）輸入，台灣菠蘿轉銷香港、新加坡和日本等地。本周日（19日），大陸再以檢出介殼蟲為由暫停輸入台灣釋迦、蓮霧。

《香港01》曾走訪油麻地果欄，不少攤商當時都以20港元，甚至是「30元2個」的價格促銷台灣菠蘿。今次大陸禁釋迦、蓮霧進口，會否像此前一樣帶契香港的價格下跌呢？



釋迦有望降價

《香港01》20日走訪油麻地果欄，發現銷售台灣釋迦的僅有3、4間舖，且大多只有大目釋迦，沒有另一品種鳳梨釋迦。許多檔主均表示，已獲悉釋迦、蓮霧被大陸禁止進口的消息，故此釋迦今年的價格一定會平，但具體平多少要看來貨量決定。

有檔主表示，台灣水果比較有競爭力的是芒果、鳳梨、釋迦、蓮霧和芭樂，因為均是台灣特產或者有特產品種。例如芒果有愛文、夏雪，是台灣特有所以有競爭力，鳳梨有金鑽、牛奶鳳梨，且競爭對手只有菲律賓，至於釋迦、蓮霧的競爭主要是泰國；大目釋迦目前正當造，味道甜過鳳梨釋迦，價格與去年相若。

+ 1

因檢出介殼蟲，大陸先後禁止台灣菠蘿、釋迦、蓮霧進口。對於是否會影響香港人的購買意欲，有檔主稱，台灣水果在香港一定好受歡迎，無論大陸以任何原因禁止進口，都不會影響香港，商家亦不會特意削價競爭，只會跟隨市場價格變化，因為香港人有消費能力。

台灣農委會統計，2018至2020年，銷往大陸的水果，最多的是台灣菠蘿，出口量約12.2萬公噸、價值43億元（新台幣，下同），其次為釋迦約3.9萬公噸、價值31億元，蓮霧約1.25萬公噸、價值13.51億元。據農委會今年5月公布的台灣菠蘿出口數字顯示，出口至香港的台灣菠蘿由2月的12噸，急增至3月的1768噸。

芒果柚子或成下一個被禁目標？

有檔主透露，台灣菠蘿的價格過去半年如坐過山車一樣，「大陸禁止後比人炒左一輪又跌得好犀利」。他表示，大陸禁止台灣菠蘿後，該檔的台灣菠蘿銷量較過去幾倍，很好賣，雖然現在即將過季，但明年絕對會比以往購入更多台灣菠蘿，「台灣農戶可以再種多一些」。

9月20日，台灣農委會主委陳吉仲表示，下一個受中國大陸影響的出口水果，是出口量排名第6的檸檬和茂谷柑等柑橘類。不過，香港不太常見有出售台灣產的檸檬和茂谷柑，相反出口量排名第5、6的是港人較熟悉的芒果、柚子。若屆時大陸禁止台灣芒果、柚子進口，香港價格有望創新低。