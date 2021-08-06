美媒：日本取代大陸成台灣菠蘿最大出口市場　銷往香港數量佔24%

今年3月，中國大陸以檢出介殼蟲為由，宣佈禁止台灣菠蘿（鳳梨）輸入，台灣菠蘿轉銷香港、新加坡和日本等地。



《彭博社》引用台灣行政院農業委員會今年上半年的數據，指台灣菠蘿自大陸禁令3月1日生效後的4個月間，對日本的出貨量激增到16,556噸，是一年前3至6月出貨量的逾8倍。因此，日本現已取代中國大陸成為台灣菠蘿最大的出口市場。



數據顯示，今年3月至6月，台灣菠蘿對日本的出貨量為16,556噸。（行政院農業委員會網站）

根據《彭博社》報道，今年3月至6月有超過七成的台灣菠蘿銷往日本。另一方面，今年3月至6月跟去年同期比較，台灣出口至中國大陸的菠蘿數量由33,946噸下降至720噸，佔比從91%大跌至3%；出口至香港的菠蘿數量則由809噸升至5571噸，佔比從2%上升至約24%。

但從行政院農業委員會提供的數據也看出，台灣菠蘿今年3至6月總出口量為23,459噸，比起去年同期的37,225噸減少了近37%。

菠蘿是台灣中南部農民的重要收入來源，約有11%是銷往海外。（中央社）

《彭博社》報道還提到，大陸對台的菠蘿禁令會持續多久仍未明朗，一旦禁令取消，出口市場貿易量有可能出現反轉。除日本進口商外，全台消費者和公司行號刮起「買菠蘿挺農民」的旋風也有助益。黍離策略顧問執行長焦鈞稱：「外銷訂單意外地好。危機真的變轉機。」

此外，今年3月到6月台灣境內菠蘿價格躍漲28%到每公斤新台幣22.1元，創三年新高，菠蘿內銷總值亦大增17%。